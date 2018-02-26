Antalya'da korkutan görüntü... Yol çöktü

Antalya- Kumluca karayolunun 20. kilometresi, Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Çok sayıda araç sürücüsü, yolun kapandığını görünce dönmek zorunda kaldı.

Yazır Mahallesi sakinlerinden Mustafa Acar, dün akşam saatlerinde yolun çöktüğünü söyledi.

Çökme nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını ifade eden Acar, yapım çalışmaları sırasında işçilerin çalıştığını ancak ölü ya da yaralı olmadığını kaydetti. Acar, Kumluca'nın yerlisi olduğunu, daha önce de yolda çökmelerin yaşandığını belirtti.

FİNİKE- ANTALYA YOLU 3,5 SAATE ÇIKTI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolunun heyelan sonucu çöken 25- 30 metrelik kısmının ulaşıma kapanması, çevre ilçeleri de etkiledi. Finike terminalinden Antalya terminaline yaklaşık 114 kilometrelik yolu 2,5 saatte aşan toplu taşıma araçları, güzergahın değişmesi nedeniyle 3.5 saatte terminale ulaşıyor. Finike’den hareket eden sürücüler, Kumluca Belen mevkisindeki bölge trafikten Adrasan yoluna inerek, Olympos yol kavşağından ana yola tekrar çıkıyor.

Toplu taşıma araçlarının şoförleri, yolun uzamasının, yolcuları da rahatsız ettiğini belirterek, yol yapımının kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.