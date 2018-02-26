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    Antalya'da korkutan görüntü... Yol çöktü

    DHA - AA
    26.02.2018 - 14:58 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapım çalışmalarının sürdüğü D-400 karayolunda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

    Antalya- Kumluca karayolunun 20. kilometresi, Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

    Yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

    Antalyada korkutan görüntü... Yol çöktüÇok sayıda araç sürücüsü, yolun kapandığını görünce dönmek zorunda kaldı.

    Yazır Mahallesi sakinlerinden Mustafa Acar, dün akşam saatlerinde yolun çöktüğünü söyledi.

    Antalyada korkutan görüntü... Yol çöktüÇökme nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını ifade eden Acar, yapım çalışmaları sırasında işçilerin çalıştığını ancak ölü ya da yaralı olmadığını kaydetti. Acar, Kumluca'nın yerlisi olduğunu, daha önce de yolda çökmelerin yaşandığını belirtti.

    Antalyada korkutan görüntü... Yol çöktüFİNİKE- ANTALYA YOLU 3,5 SAATE ÇIKTI

    Antalya’nın Kumluca ilçesinde duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolunun heyelan sonucu çöken 25- 30 metrelik kısmının ulaşıma kapanması, çevre ilçeleri de etkiledi. Finike terminalinden Antalya terminaline yaklaşık 114 kilometrelik yolu 2,5 saatte aşan toplu taşıma araçları, güzergahın değişmesi nedeniyle 3.5 saatte terminale ulaşıyor. Finike’den hareket eden sürücüler, Kumluca Belen mevkisindeki bölge trafikten Adrasan yoluna inerek, Olympos yol kavşağından ana yola tekrar çıkıyor.

    Toplu taşıma araçlarının şoförleri, yolun uzamasının, yolcuları da rahatsız ettiğini belirterek, yol yapımının kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

    Antalyada korkutan görüntü... Yol çöktü

    Etiketler: Antalya , Kumluca , heyelan , yol çöktü , son dakika
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