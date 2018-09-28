Antalya'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re Antalya Korkuteli merkezli bir deprem meydana geldi.
BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n internet sitesinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re Antalya Korkuteli AkkoÃ§-DÃ¶ÅŸemealtÄ± merkezli bir deprem meydana geldi.
Saat 03.26'da yerin 103.6 kilometre altÄ±nda meydana gelen depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 4.0 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Depremde herhangi bir can veya mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.
Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (AFAD) internet sitesindeki bilgilere gÃ¶re ise 03.26'da meydana gelen 4.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin derinliÄŸi 78.07 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
Â
SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle