Antalya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelirken büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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