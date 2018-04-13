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    Antalya'da korkutan deprem

    Hürriyet Haber
    13.04.2018 - 20:26 | Son Güncelleme:

    Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Antalya Akseki'de saat 20.14'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise deprem 4.8 olarak kaydedildi.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelirken büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. 

    SON DEPREMLER LİSTESİ

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

     

    Etiketler: son dakika , gündem
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