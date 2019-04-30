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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.04.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Antalya'da korku dolu anlar! Polis alarma geçti...

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Antalya'da korku dolu anlar! Polis alarma geçti...

Antalya’da bir ilkokulun bahçesindeki siren kulesine çıkan küçük çocuk, korku dolu anlar yaşattı. 30 metrelik kuledeki çocuk merdivenli itfaiye tarafından kurtarıldı.

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  • Antalya’da ilkokulda korku dolu anlar
  • Antalya’da ilkokulda korku dolu anlar
  • Antalya’da ilkokulda korku dolu anlar
  • Antalya’da ilkokulda korku dolu anlar
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Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nede bulunan Gültekin İlkokulu’nun bahçesindeki siren kulesinde meydana geldi. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi G.Ç, henüz bilinmeyen bir nedenle okul bahçesindeki yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıktı.

Kulede G.Ç’yi, görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada bir genç küçük çocuğun düşme ihtimaline karşı kuleye çıktı. İhbarla okula çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis memuru kuleye çıkarak, küçük çocuğun önce elini tuttu, sonra sarıldı.

Küçük çocuk merdivenli itfaiyenin sepetine alınarak indirildi. Çevredekiler ise kurtarma çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Ambulansa alınan G.Ç, yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

G.Ç, ile kısa süre önce konuşan arkadaşı Ertuğrul Topraktopçu, "'Ben ailemin yanına gitmek istiyorum' dedi. Rol yaparak ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Mutlu değildi" dedi.

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