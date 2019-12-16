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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA (DHA)
16.12.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Yer: Antalya... O anlar görüntülendi

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Yer: Antalya... O anlar görüntülendi

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobili, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi
  • Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi
  • Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi
  • Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 ABS 367 plakalı otomobille alt geçitten geçtiği sırada aniden rahatsızlanan Ender T., aracıyla önce bariyer ve kaldırıma ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı.

Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı. Kazada kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ender T. ile diğer 2 yaralı hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

 

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