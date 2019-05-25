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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/DHA
25.05.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Antalya'da korku dolu anlar! Gözyaşları içinde izledi...

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Antalya'da korku dolu anlar! Gözyaşları içinde izledi...

Antalya'da, bir dairede buzdolabından yangın çıktı. Duman dolan 12 katlı apartman tahliye edilirken, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşları için izleyen daire sahibi Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı.Yangın, dairede maddi hasara yol açtı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Uncalı Mahallesi 1327 Sokak'taki 12 katlı Selen Sitesi'nin 8'inci katındaki dairede çıktı. Avni ve Zeliha Kapacıoğlu çiftine ait dairede buzdolabının alev almasıyla başlayan yangın, bir anda büyüdü. Kapacıoğlu çifti hemen dışarı çıkarken, karşı komşuları Ali Seran, elektriği keserek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Apartmana duman dolması nedeniyle daireler tek tek tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Zeliha Kapacıoğlu, fenalaştı. Kapacıoğlu'na olay yerindeki sağlık ekipleri  ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

Antalyada korku dolu anlar Gözyaşları içinde izledi...

Antalyada korku dolu anlar Gözyaşları içinde izledi...

Antalyada korku dolu anlar Gözyaşları içinde izledi...


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