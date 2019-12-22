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ANTALYA (İHA)
22.12.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Antalya’da köpek balığı ve fok heyecanı

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Antalya’da köpek balığı ve fok heyecanı

Balıkçıların oltasına takılan köpek balığı tekneye alınırken, Rus turistlerin görüntülediği Akdeniz fokunun su üzerindeki dansı ilgi çekti.

Antalya Körfezi’nde aynı gün içerisinde köpek balığı ve Akdeniz foku görüntülendi. Balıkçıların oltasına takılan köpek balığı tekneye alınırken, ayrı bir noktada Rus turistlerin görüntülediği fokun ise su üzerindeki dansı oldukça ilgi çekti.

Dün sabah saatlerinde Kaleiçi ve Düden Şelalesi açıklarında balıkçılar ve Rus turistler tarafından köpek balığı ile Akdeniz foku görüntülendi. Düden Şelalesi açığında balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 3 metrelik köpek balığı tekneye alındı. Bu anları cep telefonuyla çeken balıkçılar, köpek balığını tekrar geri salacaklarını belirtti. Aynı gün içerisinde ise Kaleiçi’nden açılan bir tur teknesindeki Rus turistler, su üzerinde bir foku fark edince cep telefonlarına sarıldı.

Suyun üzerinde adeta dans eden fok, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Antalya’da köpek balığı ve fok heyecanı


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