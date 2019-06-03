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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.06.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Antalya’da koca dehşeti! 3 gün önce sosyal medyada yazmış

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Antalya’da koca dehşeti! 3 gün önce sosyal medyada yazmış

Antalya’da boşanmak isteyen ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısını eve çağıran adam, eşinin karnına av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde bekleyen kocayı gözaltına aldı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Süleyman Ü.’nün sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise dikkat çekti.

Polisi alarma geçiren olay, bugün 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılıkla uğraşan Süleyman Ü. (55), Lara’da bir otelde çalışan ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ü.’yü (45) konuşmak için eve çağırdı. İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı ve Süleyman Ü. av tüfeğiyle karısının karnına bir el ateş etti.

Evin içerisinde gerçekleşen olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Ü. daha sonra yardım istemek için kendisini dışarıya attı. Bu sırada sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dilek Ü.’yü ambulansla özel bir hastaneye kaldırırken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Süleyman Ü.’yü gözaltına aldı. Dilek Ü.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

“Niye vurdu bilmiyoruz”

Ev sahibi Yılmaz Yavuz sesi duyarak bölgeye geldiklerini belirterek, “Kadın otelde çalışıyordu. Kendi aralarında boşanma kararı almışlar. Kadın yarım saat önce gelmiş, adam kadını av tüfeğiyle vurdu. Niye vurdu bilmiyoruz. Adam kaçmadı, polisler aldı götürdü” dedi.

Olayın 3 gün öncesinde sosyal medyada yazmış

Evliliklerinden 2 çocuğu bulunan Süleyman Ü.’nün sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise dikkat çekti. Süleyman Ü. yazısında, “Bu kadın zorda, tutsak, kandırılmış. 40 yaşında engelli bir bayan. Otelde Lara’da çalışıyor. Yanındaki ve çevresindeki insanlar yüzünden 2 çocuğunu terk etmek zorunda kalmış. Ayrıca kocasını da uzaklaşsın diye iftira atmış. Etrafındaki utanmaz insanları lütfen deşifre edin paylaşın. 3 - 5 kuruş menfaat için bu kadının ve çocukların hayatını söndürmek istiyorlar. Lütfen yardım edin. Etrafındaki insanları gördükleri yerde fotoğrafını çekip paylaşsınlar. İnsanlık için, 2 savunmasız çocuk için, bir de Allah rızası için” ifadelerini kullandı.

Antalya’da koca dehşeti! 3 gün önce sosyal medyada yazmışAntalya’da boşanmak isteyen ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısını eve çağıran adam, eşinin karnına av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde bekleyen kocayı gözaltına aldı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Süleyman Ü.’nün sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise dikkat çekti.
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