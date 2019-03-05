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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULARI/DHA
05.03.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Antalya'da kayıp oğlunu arayan Rus baba: Sözleri kulaklarımda çınlıyor...

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Antalya'da kayıp oğlunu arayan Rus baba: Sözleri kulaklarımda çınlıyor...

Antalya'da yaşayan Rus vatandaşı Marsur Orudzhov, geçen 13 Şubat'ta İstanbul'da kaybolan oğlu Abdulavval Orucov'un (18) terör örgütleri tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia ederek, savcılığa başvurdu. Baba Orudzhov, "Oğlum telefonda annesine 'Beni ne olur kurtarın, lütfen, lütfen, lütfen' diye yalvarmış. Kulaklarımda çınlıyor" dedi.

Rus vatandaşı Marsur Orudzhov ve ayrıldığı Afet Başiro'nun oğulları Abdulavval Orucov, geçen 13 Şubat'ta İstanbul'un Maltepe ilçesinde ortadan kayboldu. Antalya'da yaşayan baba Marsur Orudzhov, dönercide çalışan oğlunun, aynı günün akşamı annesi Afet Başiro'yu telefonla aradığını belirterek, çocuklarından bir daha haber alamadıklarını söyledi. Telefon görüşmesinde oğlunun yardım istediğini aktaran Orudzhov, "Oğlum annesine 'Beni ne olur kurtarın. Lütfen, lütfen, lütfen' diye adeta yalvarmış. Bu görüşmede 'Trabzon'a gidiyorum' diye bir şey söylemiş. Daha sonra iletişim tamamen kesildi" diye konuştu.

Oğlunun kaybolmasının ardından Antalya'da savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Marsur Orudzhov, "Oğlumu bulmak için gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Terör örgütleri tarafından kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum" dedi. Marsur Orudzhov, Türk insanlarını çok sevdiğini belirterek, "Oğlumu tüp bebek yöntemiyle burada buldum. Burada kaybetmek istemiyorum. Ne olur bana yardım edin" diye konuştu.

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