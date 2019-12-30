Antalya'da kar sebebiyle evinde mahsur kalan hasta böyle kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Kaş Belediyesi ve Karayolları ekipleri karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Kaş’ın Cemre Mahallesi'nde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Kaş Devlet Hastanesine gidemeyen kanser hastası Recep Topçu’nun (86) ailesi, bölgede karla mücadele çalışması yapan Kaş Belediyesi ekiplerinden yardım talep etti. Bunun üzerine Cemre Mahallesi'ne gelen ekipler, karla kaplı yolda çalışma başlattı.

İş makinelerinin yolunu açtığı mahalleye ulaşan 112 sağlık ekibi açılan yolda ilerleyebildiği noktaya kadar ambulans ile geldi.

Aracın ilerleyemediği noktada sağlık ekipleri beraberindeki sedye ile yaşlı adamın evine ulaştı. 200 metre yol alan sağlık ekipleri, Topçu'yu evinden aldı. 40 santim kalınlığındaki karda virajlı yolu yaya olarak tırmanan sağlık ekipleri ambulansa ulaştı. Ambulansa alınan Topçu, Kaş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaş'ta devam eden kar yağışı özellikle 21 mahallede etkili oldu.