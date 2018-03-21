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    Antalya'da kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

    Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
    21.03.2018 - 08:03 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kanalizasyon borusu döşemek için açtıkları kanalda göçük sonucu toprak altında kalan Nafi Alpay (63) öldü, damadı İsmail Özsatıcı (35) ise yaralandı.

    Olay, saat 20.00 sıralarında Sarılar Mahallesi Manavgat Oymapınar yolu üzerindeki tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattında meydana geldi. Manavgat'ta oturan Nafi Alpay, damadı İsmail Özsatıcı'nın tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattına bağlamak istedi. Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı, yetkililere haber vermeden çağırdıkları kepçeyle yoldan geçen ana kanalizasyon hattına kadar kazı yaptı.

    Antalyada kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
    Kazdıkları kanala giren Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı'nın üzerine toprak göçtü. Göçük sonucu Nafi Alpay tamamen, damadının da vücudunun büyük bölümü toprak altında kaldı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

    Antalyada kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralıİtfaiye görevlileri tarafından toprak altından çıkarılan Nafi Alpay sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine götürülürken yolda kalbi durdu. Hastaneye getirilen Nafi Alpay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Özsatıcı ise tedaviye alındı. Nafi Alpay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

    Antalyada kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralıDedesi Çanakkale'de şehit olan Nafi Alpay’ın bu sebeple kendisinin de Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Manavgat Şubesi üyesi olduğu belirtildi. Alpay'ın öldüğünü öğrenen yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalyada kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

    Etiketler: gündem
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