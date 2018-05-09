Antalya'da 'İzmir Marşı' polemiği

Açıklamada, bazı tezahüratlar ile marşların siyasi olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Bir siyasi partinin gerek referandumdaki ‘Hayır’ kampanyası sürecinde, gerekse cumhurbaşkanı adayı tarafından siyasi malzemesi haline dönüştürülmüş bir marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi açıkçası hoş bir davranış değildir. Siyasi söylemleri tarifleyen ve sadece bir tek siyasi parti tarafından kullanılan marş ve sloganları tribünlerde seslendirmek, yönetim kurulumuzun siyaset dışı kalma hassasiyetiyle bağdaşmadığı için tasvip edilemez.”



Açıklama sonrası bazı taraftar dernekleri ile CHP’li belediye başkanları eleştiriye konu olan marşın ‘İzmir Marşı’ olduğuna vurgu yaparak Antalyaspor yönetimine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Antalyasporlu futbolcular Emre Güral ve Yekta Kurtuluş Atatürk paylaşımları yaptı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut ise söylenen marşlara değil stadyuma siyaset sokulmasına karşı olduklarını belirterek Hürriyet’e, “Antalyaspor hiçbir siyasi partinin ne ön ne de arka bahçesidir. Kaldı ki 10’uncu Yıl Marşı’nda keza İzmir Marşı’nda duygulanıyorum, tüylerim diken diken oluyor. Biz bunları tartıştırmayız” dedi.



