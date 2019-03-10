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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet ACAR/ DHA
10.03.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Antalya'da istilacı aslan balığının eti tanıtıldı!

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Antalya'nın Demre ilçesinde Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOM) projesi kapsamında aslan balığı etinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında istilacı bir tür olan aslan balığı avcılığının artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile merkezi Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nce ortaklaşa yürütülen BAYOM projesi kapsamında, aslan balığının etinin tanıtımı yapıldı. Aslan balığı etinin tanıtımına Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, uzmanlar ve konuklar katıldı. Enstitü tarafından yürütülen proje kapsamında yakalanan aslan balıkları, enstitünün mutfağında pişirildi ve konuklara ikram edildi.

İlk kez aslan balığı yiyen konuklardan Hülya Özbek, "Tavuk tadındaydı. Enfes bir tadı var. İnşallah tezgahlarda da yerini alır, bu şekilde tüketebiliriz" dedi. Belçikalı Egied Berkür, "İlk kez bu balığı yedim. Çok nefisti. Bu balığı sevdim" diye konuştu. Projenin koordinatörü yüksek balıkçılık teknolojisi mühendisi Merve Karakuş da şöyle dedi:

"Aslan balıkları, ülkemize Süveyş Kanalı aracılığıyla geçmiştir. İstilacı bir türdür. Balık yumurtalarını, balık larvalarını tüketir. Hatta kendi yavrularını bile tüketerek kanibalist (yamyam) bir yaşam sürer. Aslında çok lezzetli bir balıktır. Korpit ailesinden gelmektedir. Sırtında ve karnında bulunan zehirli diken ışınları nedeniyle korkutucu görünse de dikkatli bir şekilde çıkarıldığında mutfaklarımızda kolaylıkla kendine yer bulur. Tavsiye diyorum. Oldukça da lezzetli bir türdür."

Antalyada istilacı aslan balığının eti tanıtıldı

Proje kapsamında Çanakkale'den Hatay'a kadar balıkçıların yakaladığı aslan ve balon balıkları inceleniyor. Biyolojik örnekleme yapılarak yayılma nedenleri araştırılıyor. Proje kapsamında iki pilot bölgeden biri olan Antalya Körfezi'nde, enstitü uzmanları tarafından balon balığı avcılığı yapılıyor. İkinci pilot bölge olan Kaş- Kekova Deniz Koruma Alanı'nda da dalgıçlar tarafından dalış yapılarak aslan balığı avlanıyor. Yapılan çalışmayla her iki tür için olası mücadele yöntemleri araştırılıyor ve farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Etinin tanıtımı yapılan aslan balıkları 500- 600 gram civarında yakalanıyor. Temizlenirken zehirli dikenler ayrılıyor. Yağlı ve lezzetli olan eti, yağda ve ızgarada pişiriliyor. Eti yenebilen aslan balığının eko sisteme çok zararlı olduğu biliniyor. Diğer balıkların yumurtalarını, yavrularını ve kendi yavrularını yiyen aslan balığı avcılığının yaygınlaştırılarak, pazarda yerini alması hedefleniyor.

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