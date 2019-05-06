Antalya'da ilk iftar saat kaçta? 2019 Antalya iftar saatleri
Antalya iftar saatleri, il merkezi ve ilçelerde ikamet eden birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Turizm cenneti Antalya'da iftar saatleri, akşam saatlerine doğru sorgulanmaya başlandı. Peki, Antalya'da ilk iftar saat kaçta idrak edilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Antalya iftar saatleri, gün sonuna doğru girilirken, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya başlandı. Peki, ilk iftar saat kaçta idrak edilecek? İşte, Antalya iftar saatleri ve detaylı bilgiler
ANTALYA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Antalya'da ilk iftar, saat 19.56'da açılacak. İlk 5 günün iftar, sahur ve teravih vakitlerini aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06 Mayıs
|04:20
|19:56
|21:22*
|2
|07 Mayıs
|04:18
|19:57
|21:23
|3
|08 Mayıs
|04:17
|19:58
|21:24
|4
|09 Mayıs
|04:16
|19:59
|21:26
|5
|10 Mayıs
|04:14
|20:00
|21:27
Antalya’da Geleneksel Ramazan eğlenceleri ile farklı kültürlerin tanıtılacağı, hemşehri gecelerinin bir araya geleceği programlarda Ferhat GÖÇER, Betül DEMİR, Emre KAYA ve ZAKKUM gibi ünlü sanatçılar da Karaalioğlu Parkı'nda Ramazan Etkinlikleri sahnesinde halkla buluşacak.
Diğer illerin iftar saatleri için lütfen aşağıdaki resme tıklayınız
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