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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
10.07.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Antalya’da iğrenç olay! Rus ailenin odasına girip küçük kızı istismar etti

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Antalya’da iğrenç olay! Rus ailenin odasına girip küçük kızı istismar etti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelde konaklayan Rus ailenin kızı E.Z.'ye (8) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Murat B.'nin (45) yargılamasına başlandı. İfadesinde "Ben o odaya nasıl gittiğimi hatırlamıyorum" diyen Murat B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

8 Mayıs'ta Manavgat'a tatil için gelen Murat B., 5 yıldızlı otele yerleşti. Aynı gün akşam yemekten sonra animasyon ekibinin gösterisini izleyen ve alkol alan Murat B., gece yarısı odasına çıkmak istedi. Kendi odası diye başka bir odanın kapısını anahtar kartla açmaya çalışan Murat B., başarılı olamayınca kapıyı yumruklamaya başladı. Bu sırada odadaki, Rus ailenin kızı E.Z., kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla içeri yuvarlanan Murat B., kızın boynunu ısırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra yatakta uyuyakaldı.

Bir süre sonra odaya gelen çocuğun annesi E.Z., yatakta bir erkeğin yattığını, kızını da çıplak görünce otel güvenlik görevlilerine haber verdi. Kendisini uyandırdıkları için güvenlik görevlileriyle tartışan Murat B., otele çağrılan jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarmada ifade veren Murat B., sarhoş olduğunu ve bir şey hatırlamadığını belirtti. Pedagog eşliğinde Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan E.Z. ise kapının çalındığını, annesinin kapıyı açamadığını düşündüğünü, bu nedenle kapıyı açtığı sırada bir adamın üzerine yuvarlandığını, birlikte yere düştüklerini söyledi. Yabancı adamın kendisini boynundan ısırdığını ve cinsel istismarda bulunduğunu anlatan E.Z., adamın bir süre sonra uyuduğunu söyledi. Annesinin odaya geldiğini ve otel görevlilerini çağırdığını belirten E.Z., çok korktuğunu anlattı. Anne E.Z. ise odaya girdiğinde kızını çıplak gördüğünü ve yatağında yabancı bir adamın yattığını anlattı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin olayla ilgili eylemleri tek tek anlatılarak, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Murat B., tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı.

'GÜVENLİK GÖREVLİSİNE 'BEN BURAYA NASIL GELDİM' DİYE SORDUM'

Murat B., 8 Mayıs'ta otele geldiğini, akşam yemeğinden sonra animasyon ekiplerini izlediğini ve alkol aldığını anlattı. Gece yarısı odasına gidip yattığını söyleyen Murat B., bir süre sonra güvenlik görevlisinin gelerek kendisini uyandırmaya çalıştığını, uyanınca tartıştıklarını belirterek, "Bana, 'Bu odada ne arıyorsun' dedi. Ben de 'Burası benim odam' dedim. Daha sonra kapıya gidip numarasına baktığımda kendi odamda olmadığını anladım. Hatta güvenlik görevlisine 'Ben buraya nasıl geldim' diye sordum. Beni aşağıya indirdiler ve sonra jandarma geldi. Karakola gittik. Ben o odaya nasıl gittiğimi hatırlamıyorum" dedi. Murat B., suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, "Yabancı turistler sigorta şirketlerinden tazminat almak için bu tip olayları fırsat görüyor. Müvekkilim bu olayda bahsedilen suçu işlememiştir. Raporda cinsel istismar bulgusu yoktur, mağdurun annesinin ifadesi çelişkilidir. Müvekkilim, bu olay nedeniyle iflas etme aşamasına gelmiştir. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatını talep ediyorum" dedi.

Duruşmada E.Z.'nin avukatı Gülsemin Şahin ise sanığın cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Murat B.'nin tutukluluk halinin devamına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın duruşmaya müdahil olmasına karar verdi. Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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