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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Bülent TATOĞULLARI- Aslı DURAN- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)
20.05.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Antalya'da hüzünlü tören: 'Böyle olmamalıydı'

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, tartıştığı Sadık P. (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazısında görev yapan doktora öğrencisi Sinan Sertel (32) için Antalya Müzesi'nde tören düzenlendi. Sertel'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderilirken, kazı başkan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, gözaltına alınan Sadık P.'nin uzun süredir kazı ekibini karalamaya çalıştığını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, cep telefonundan attığı mesajlarda kendilerine hakaret ettiğini iddia etti. Öztaşkın ayrıca, '' Kavgacı, agresif, bağıran bir yapısı yoktu. Çok sakindi. Ona 'arkeoloji şehidi' diyorum. Böyle olmamalıydı. Çok iyi bir bilim insanı olacağının ışığı vardı.'' dedi

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  • Cinayet günü mesaj atarak çağırmış
  • Cinayet günü mesaj atarak çağırmış
  • Cinayet günü mesaj atarak çağırmış
  • Cinayet günü mesaj atarak çağırmış
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Çıralı sahilinde tartıştığı kişinin göğsünden bıçaklaması sonucu yaşamını yitiren Sinan Sertel'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, Antalya Müzesi'ne getirildi.

Burada bekleyen Sertel'in yakınları ve çalışma arkadaşları, gözyaşlarını tutamadı.

Okunan duanın ardından Sertel'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine götürüldü.

"BÖYLE OLMAMALIYDI"

Olimpos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceği parlak, pırıl pırıl bir bilim insanını kaybettiklerini söyledi.

Öğrenciliğinden beri tanıdığı Sertel'in doktora tezine de yeni başladığını belirten Uçkan, "Olimpos'a yıllardır çok emek verdi. Yaz kış adeta kendini Olimpos'a adamıştı. Herkesle iyi ilişkiler içinde olan, son derece beyefendi, yeni gelen gençlere ağabeylik yapan mükemmel bir insandı." diye konuştu.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Uçkan, şunları kaydetti:

"Kendini bilime adamıştı. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Duyduğumda şok oldum. Sinan'ın yerel halkla bir tartışması olmazdı. Çünkü öyle bir insan değildi. Bir şey sorsalar açıklama yapardı. Kavgacı, agresif, bağıran bir yapısı yoktu. Çok sakindi. Ona 'arkeoloji şehidi' diyorum. Böyle olmamalıydı. Çok iyi bir bilim insanı olacağının ışığı vardı. Daha doktorasını yapmadan yayınları vardı. Kendine bir düzen kurmuştu. Geçen hafta onunla antik kenti dolaşıp program yapmıştık."

"OLİMPOS'TA VERDİĞİMİZ İKİNCİ ŞEHİT"

Kazının manevi başkanı ve kazı alan sorumlularından Prof. Dr. Orhan Akvur da Türkiye'nin geleceği çok parlak bir bilim insanını kaybettiğini anlattı.

"Sertel çocuğum, kardeşim, balık arkadaşımdı." diyen Akvur, şöyle devam etti:

"Olimpos çok şey kaybetti. Bu Olimpos'ta verdiğimiz ikinci şehit. Bekçimiz Mehmet'i de orada öldürdüler. Hemen hemen aynı grup, hiçbir işe yaramayan, üretemeyen, uyuşturucu alan bu yaratıklardan birisi geçen sene başka birini daha öldürdü. Bu acıyı bize bir daha yaşatmayın."

ZANLININ SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan, Olimpos'ta barmenlik yaptığı belirtilen zanlı S.P'nin, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu devam ediyor.

Sinan Sertel ile S.P'nin iki ay önce de "ağaç kesme iddiası" nedeniyle tartıştıkları, ardından birbirlerini gördükleri yerde bunu sürdürdükleri öne sürüldü. 

Kemer'in Çıralı sahilinde, Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine çıktığı öne sürülen tartışmada S.P (32), Sinan Sertel'i (32) göğsünden bıçaklamıştı. Sertel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Cinayet gününü gözyaşları içinde anlattı
Cinayet gününü gözyaşları içinde anlattı

 

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