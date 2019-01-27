Antalya felaketi yaşadı! Zarar çok büyük

Antalya merkez ve daha çok Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde birkaç gündür devam eden olumsuz hava şartları, bugün itibariyle normale döndü. Yer yer yağışların devam edeceği Antalya'da, meteorolojik verilere göre bugün ve yarın kentin genelini etkileyecek olumsuz hava şartı görünmüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, bugün ve yarın için ciddi bir uyarıları olmadığını söyledi. Yağışların il genelinde aralıklarla devam edeceğini belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgar ve yağış görünmüyor. Doğu ilçelerinde biraz daha fazla miktar yağış oluşabilir. Dün Kemer'e 131, Antalya merkeze 121, Serik'e 86, Döşemealtı'na 81 kilogram yağış düştü" dedi.

KENT MERKEZİNDE DÜN 350 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise perşembe günü çıkan hortum ve kuvvetli rüzgar sonrası zarar tespit çalışmalarını cuma günü tamamladıklarını, ancak dün kent merkezi ve Kumluca'yı etkileyen hortumlar sonrası çiftçinin zararının büyüdüğünü söyledi. Dünkü hortumlar sonrası Kumluca'da 400 dönüm, Antalya merkezde de 350 dönüm sera ve bahçenin büyük zarar gördüğünü anlatan Alp, perşembe günü de Kumluca'da 1200, merkezde 198 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü hatırlattı. Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) alanda çalışma yaptığını dile getiren Alp, cuma gününden itibaren sigorta yaptıran çiftçilerin parasının ödeneceğini söyledi. Alp, "Devletin çiftçinin elinden değil, gövdesinden tutması gerekiyor. Kendi başına ayağa kalkmasının imkanı yok. Çiftçinin çok ciddi desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.

50 TEKNE DENİZE SÜRÜKLENDİ

Diğer yandan dünkü yağışlar sonrası Aksu Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Çayda bulunan 50 tekne denize sürüklenirken, 10'a yakın balıkçı teknesi ve kayık battı. Aksu Karaöz bölgesinde ise dere yataklarının taşması sonucu 13 evin sular altında kaldığı kaydedildi.

BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZA GEÇTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, 30 araç ve 200 personelden oluşan 10 ayrı ekiple olaylara müdahale edildiği kaydedildi. Yüzüncü Yıl Caddesi, Havaalanı Yolu, Yıldız Caddesi'nde yıkılan 63 ağaç, ekiplerce kaldırıldı. İtfaiye ekipleri gün boyunca kesintisiz çalıştı. 47 araç ve 137 personel, olumsuz hava koşulları sonrası 195 olaya müdahale etti. ASAT Genel Müdürlüğü de 121 personel ve 23 araçla hazır bekledi. ASAT personeli mazgal temizliklerini düzenli yaparak, trafik akışının kesintisiz sağlanmasına yardımcı oldu. Yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahili’nde de 150 kişilik belediyenin temizlik ekibi çalıştı. Sahilde fırtına sonrası ortaya çıkan olumsuzluklar, bu ekipler tarafından giderildi.

SERİK'TE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR



Antalya'nın Serik ilçesinde, dün etkili olan şiddetli dolu ve fırtına, 15 mahalledeki seralar ile tarım alanlarında hasara yol açtı. Yaklaşık 1000 dönüm cam ve plastik serada hasara neden olan dolu ve fırtına nedeniyle ekili biber, domates ve salatalık gibi ürünler de zarar gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlarken, Kaymakam Haluk Şimşek ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.



'1000 DÖNÜMÜN ÜZERİNDE HASAR VAR'



Kaymakam Haluk Şimşek, "Dün öğleden sonra etkili olan dolu ve aşırı yağıştan dolayı 15 mahallemizde seralarda hasar meydana geldi. En büyük hasarı cam ve plastik seralar gördü. Burada cam seralarda kırılan camları temizlemek ve yenilemek çok zor. İçerisindeki ürünler de zarar gördü. Şu an Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Net rakam yok ama 1000 dönümün üzerinde seralarda hasar var. Daha net hasarı tespit edemedik. Üreticilere manevi destek veriyoruz. Bu tespit çalışmalarını yapıp, valilik ve bakanlığımıza bildireceğiz. Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna kadar bildiğimiz kadarıyla hasar var ama şu an Serik dün itibarıyla dolu ve hortumdan sonra en çok hasar gören ilçelerden biri" diye konuştu.



'BÜTÜN EMEKLERİMİZ BOŞA GİTTİ'



Burmahancı Mahallesi'nde seraları hasar gören üreticiler de aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu sırasında ceviz büyüklüğünde yağış olduğunu anlattı. Seraların ve içindeki mahsulün zarar gördüğünü kaydeden üreticilerden biri, "Zararımız çok büyük. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Devlet büyüklerimizden buraların afet bölgesi ilan edilmesini ve borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" dedi.



Öte yandan Aksu Çayı'nda sürüklenen tekneler ise Kundu bölgesinde karaya oturdu. Bazı tekneler yan yatıp, suya gömülürken, bazıları da denize sürüklendi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.

FİNİKE'DE HORTUMUN BİLANÇOSU AĞIR



Antalya Finike'de, 2 gün arayla meydana gelen hortum felaketi, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. 24 Ocak'ta 15 dakika yağan dolunun ardından başlayan hortuma kapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi'nde çalışan Devrim Bayram Demir (40), hayatını kaybederken, kuruma ait 13 araç, itfaiye ve tamirhane olarak kullanılan baraka ile çok sayıda ağaç hasar gördü. Enerji nakil hatları, baz istasyonu ve çok sayıda ağacın da zarar gördüğü ilçe genelinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi araçları dahil toplam 30 araç hortumda savrularak, hasar aldı. Yerleşim yerlerine ilişkin hasar tespit çalışmalarında ise ilk belirlemelere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi'ne yakın mobilya mağazası ve birkaç evin çatısının uçtuğu, camlarının ise kırıldığı kaydedildi.



ZARAR, 12 MİLYON 333 BİN 934 LİRA



Hortum felaketinin ardından tarımsal alanda da hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce 20 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. 82 narenciye bahçesi, 8 cam sera, 34 plastik sera ve 1 tarla olmak üzere 125 üreticinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Şu ana kadar tamamlanan çalışmalarda 3 bin 300 dekar narenciye, 17 dekar cam sera, 74 dekar plastik sera, 5 dekar tarla olmak üzere 3 bin 398 dekar alandaki zarar, 12 milyon 333 bin 934 olarak belirlendi.



NET RAKAM, ÇALIŞMALARDAN SONRA



Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike'de 35 bin dekar alanda narenciye, 12 bin dekar alanda sera üretimi yapıldığını anımsatarak, son yaşanan afetlerde 5 bin dekar narenciye bahçesinde, 400 dekar örtü altı serada hasar meydana geldiğini tahmin ettiklerini kaydetti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarıçobanoğlu, net rakamın, çalışmaların ardından ortaya çıkacağını kaydetti.



'FİYAT ARTIŞININ NEDENİ HORTUM FELAKETİ DEĞİL'



Finike Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş da Finike'den çıkan sebze fiyatlarında geçen haftayla bu hafta arasında fark olmadığını, iç piyasadaki artışa hortum felaketinin neden olduğunun doğru olmadığını söyledi. Karataş, bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle serada üretilen ürünlerde rekoltenin düştüğünü ayrıca ürün maliyetinin yüksek olması yüzünden bu sene bazı ürünlerin fiyatının biraz daha yüksek olduğunu kaydetti.