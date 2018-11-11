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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.11.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

Antalya'da hortum dehşeti

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Antalya'da hortum dehşeti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, güneşli başlayan günde Selinus Sahili'nde bir anda ortaya çıkan iki hortum bir vatandaşı ve bir karavanı metrelerce yukarıya kaldırıp savurdu.

Olayda hortuma kapılan 31 yaşındaki Onur Kuş'un vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelirken, karavanda ve sahildeki büfelerde maddi hasar meydana geldi.

Güneşli bir pazar gününü fırsat bilerek Selinus Sahili'nde yürüyüş ve piknik yapan vatandaşlar bir anda açıklarda beliren iki hortum nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. İlk defa hortum gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak hortumun görüntüsünü çekmeye başladı.

Hortumun yaklaşmasıyla birlikte bir anda başlayan yağmur ve fırtına ise paniğe neden oldu. Sahilde fotoğraf çekmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar bu kez kuytu bir yer bulmak için yarıştı. Denizden çıkarak sahilde ilerleyen hortum ise yol kenarında park halindeki bir karavanı ve karavan yanında bulunan Onur Kuş'u girdabına aldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 20-30 metre havalanan Onur Kuş ve karavan, bir süre sonra farklı noktalara savruldu. Kuş yol kenarına düşerken, karavan, yolun karşı yönüne düştü. Yüksekten düşen Kuş'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İlk müdahalesini arkadaşlarının yaptığı Kuş, çağrılan 112 acil servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuş'un ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olaya şahitlik eden görgü tanıkları ise "Karavanı ve bu vatandaşı 20-30 metre havada gördüm. Her şey havadaydı. Sonra buraya düştüler. Çok kötüydü. Bizim uyarmamızla ileriden çok vatandaş kaçtı" dedi.

Olay yerine gelen Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de çevredekilerden bilgi aldı. Selinus Sahili'nde büfe işletmecisi olan Sefa Demiral, "Hortum denizden geldi. Karavanı aldı buraya savurdu. Sonra bu aradan çekip gitti. Bizim üzerimize gelse mahvolurduk" dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik ise can kaybının olmamasına şükrederek, "Hortum denizden gelerek bu boşluktan geçmiş. Çok şükür merkeze inmemiş. Burada bir misafirimiz yaralanmış. Ayağında kırık var. Karavan ve birkaç küçük zararın dışında önemli bir zarar yok. Buna da çok şükür. Gazipaşamıza büyük geçmiş olsun" dedi.

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