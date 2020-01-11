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AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 18:35,Son Güncelleme:/

Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu

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Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle kara yolunda çökme ve çatlaklar meydana geldi.

Kumluca-Antalya kara yolu Belen Kavşağı'ndan başlayan ve Adrasan Mahallesi'ne kadar uzanan yolda küçük çatlaklar oluştu.

Antalyada heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu

Yoldaki çatlakların büyüyüp çökmelerin oluşması üzerine karayolu ekipleri alanda çalışma başlattı. Ekipler, uyarı tabelaları koydukları yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Adrasan Mahallesi muhtarı Nail Aksoy, AA muhabirine, aşırı yağış sonucu yolda dün akşam çatlakların oluşmaya başladığını söyledi.

Antalyada heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu

Çatlakların büyümesi üzerine jandarma ve Karayolları ekiplerine haber verdiklerini, aynı yolda geçen yıl da benzer sıkıntılar yaşandığını belirten Aksoy, tatil için mahalleye gelen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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