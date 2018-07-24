Antalya'da heyecanlandıran keşif: 'Bu kadar güzeli beklenmiyordu'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da heyecanlandıran keşif: 'Bu kadar güzeli beklenmiyordu'
GeriGündem Antalya'da heyecanlandıran keşif: 'Bu kadar güzeli beklenmiyordu'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
24.07.2018 - 17:44, Son Güncelleme:

Antalya'da heyecanlandıran keşif: 'Bu kadar güzeli beklenmiyordu'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da heyecanlandıran keşif: 'Bu kadar güzeli beklenmiyordu'

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'ndeki kazılarda hamam içerisinde mozaik zemin bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Hoff, "Beklenilen bir şeydi ama bu kadar güzeli beklenmiyordu. O dönemki insanların, halkın refah seviyesini ortaya koyan bir buluntu" dedi.

Gazipaşa'nın Güney Mahallesi'nde bulunan Roma ve Bizans dönemlerinden kalma 2 bin yıllık tarihe sahip Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. ABD'nin Nebraska Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığındaki kazılarda ABD'li ve Türk öğrencilerin yanı sıra akademisyen ve arkeologlar birlikte çalışıyor.

Kazı çalışmalarının 3 Ağustos'ta sona ereceği antik kenti ziyaret eden Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Hoff'tan bilgi aldı. Antik kente her seferinde farklı umutlarla geldiklerini anlatan Prof. Dr. Hoff, "Her geçen sene bu bölgenin, Gazipaşa'nın, Antiocheia Ad Cragum'un tarihiyle ilgili veriler elde etmek için çalışıyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor" dedi.

Elde edilen tarihi buluntuları birleştirerek tarihsel süreci tamamlamaya çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Michael Hoff, "Kazı çalışmaları sırasında bulduğumuz her parça seramik, sikke, cam buluntular ya da mimari yapıların hepsi oluşturmaya çalıştığımız pazılın bir parçası. Her geçen gün bulduğumuz buluntularla bu tarihsel süreci tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Antalyada heyecanlandıran keşif: Bu kadar güzeli beklenmiyordu


'BU KADAR GÜZELİ BEKLENMİYORDU'

Kazılar sırasında hamam içerisinde mozaik bir zemine rastlandığını da anlatan Prof. Dr. Hoff, şöyle dedi:

"Bu senenin en önemli buluntularından biri mozaik zemin. Daha önceki yıllarda havuzun etrafında bulunan mozaiğe benziyor. Beklenilen bir şeydi ama bu kadar güzeli beklenmiyordu. O dönemki insanların, halkın refah seviyesini ortaya koyan bir buluntu. Büyük ihtimalle benzerlerini bu hamam içerisinde bulmaya devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Adil Çelik de "Prof. Dr. Michael Hoff, ekibine ve Türk öğrencilere teşekkür ediyoruz. Gazipaşa Belediyesi ve Gazipaşa Kaymakamlığı olarak elimizden geldiğince, imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalya'da heyecanlandıran keşif: 'Bu kadar güzeli beklenmiyordu'

Eşeğe sopayla işkence yapan adam yakalandı!

Şehri birbirine kattı! Böyle yakaladılar…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Yıldırım'ı ziyaret edecek