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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YILDIRIM- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
24.08.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Antalya'da hareketli dakikalar...

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ANTALYA’da iki kız arkadaşına kızarak falezlere çıkıp intihara kalkışan Yasin T. (29), polisin çabasıyla kayalıklardan indi. Önce arkadaşlarına sonra gazetecilere tepki gösteren Yasin T., hastaneye götürülmek için ambulansa bindirildiği sırada kaçtı. Polis, yaklaşık 300 metre kovaladığı Yasin T.’yi biber gazı sıkarak yakaladı.

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  • İntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandı
  • İntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandı
  • İntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandı
  • İntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 12.00 sıralarında Murtapaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nde meydana geldi. Seyir terasında iki kız arkadaşıyla sohbet eden Yasin T., iddiaya göre arkadaşlarının telefonda başka bir erkekle görüşmesine kızarak falezlere çıkarak intihar edeceğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Yasin T.’yi kayalıklardan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada gömleğini arkadaşlarının üzerine fırlatan Yasin T., olay yerindeki vatandaşların da uzaklaşmasını istedi.

Denizden yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklarda bir süre gözyaşı döken Yasin T., polisle sağlık ekiplerinin ''Gel kahve içelim, konuşalım, sorunu çözelim'' sözleriyle bulunduğu yerden indi.

Kayalıklardaki ahşap korkuluktan inen Yasin T., polis otomobiline götürüldüğü sırada koşarak kız arkadaşlarının yanına gitti. İki arkadaşına bağıran Yasin T.’yi polis zorlukla sakinleştirdi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Yasin T., bindirildiği polis otomobilini yumruklamaya başladı. Otomobilde sakinleştirilen Yasin T., sağlık muayenesi için hastaneye götürülmek için araçtan indirilip ambulansa götürülürken kaçmaya başladı.

Konyaaltı Caddesi’nde polisin yaklaşık 300 metre kovaladığı Yasin T., yoldan geçen bir aracı durdurup binmek istedi. Sürücüsünün camı kapatıp, kapısını kilitlediği otomobile binemeyen Yasin T.’yi, polis, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Ekipler, Yasin T.’yi, yere yatırıp kelepçeledi. Yasin T., daha sonra eli kelepçeli halde beraberinde bir polisle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.

Yasin T.’yi yakalayan polise tepki gösteren bir kişi de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Polis, Yasin T.’nin kız arkadaşlarını da polis merkezine götürdü.

 

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