Antalya'da gürültü kavgasında bir kişi öldü

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 791 Sokakta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Aynı sokakta oturan Hayati Öztürk, iddiaya göre daha önceden de gürültü yüzünden tartıştığı,ÿiş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Uğur Kaplanı aşırı gürültü yaptıklarını belirterek uyardı.



Gürültü yapmadıklarını belirten Kaplan ve Hayati Öztürk bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaplanın arkadaşları araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında Hayati Öztürk üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp ateş etti. Kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Korkmaz sağ eline, Uğur Kaplan ise sırtına isabet eden mermilerle yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılardan Uğur Kaplan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, Hasan Korkmaz ise özel bir hastaneye götürüldü.

Ağır yaralanan Uğur Kaplan hastanedeki tümÿmüdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Korkmazın iseÿsağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaplanın cenazesi incelemeden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Hayati Öztürk ise olayda kullandığı tabancasıyla Meydan Polis Merkezine giderek teslim oldu.