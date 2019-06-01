Antalya'da görüldü! Nadir ve hassas bir tür...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da görüldü! Nadir ve hassas bir tür...
GeriGündem Antalya'da görüldü! Nadir ve hassas bir tür...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/ANTALYA (DHA)
01.06.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Antalya'da görüldü! Nadir ve hassas bir tür...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da görüldü! Nadir ve hassas bir tür...

Antalya'daki Kalkan bölgesinde bulunan adalarda bilim insanları tarafından nadir ve hassas bir tür olarak değerlendirilen 18 çift ada martısı (Larus audouinii) olduğu gözlendi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü 'Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu' projesinin saha çalışmaları gerçekleştirildi. Projenin deniz sörveyine araştırmacı olarak katılan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ortaç Onmuş, bölgedeki deniz kuşlarının tür tespit ve sayımlarına ilişkin sonuçları açıkladı.

Doç.Dr. Onmuş, Antalya'nın batısında Kaş ilçesine bağlı turistik bir mahalle olan Kalkan'daki adalarda nesli koruma altında olan ada martısı (Larus audouinii) gözlemledi.

Antalyada görüldü Nadir ve hassas bir tür...
'BÖLGE NATURA 2000 ALANI İLAN EDİLMELİ'

Doç.Dr. Ortaç Onmuş, ada martısı nedeniyle bölgenin Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı olan 'NATURA 2000 Alanı' ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Doç.Dr. Onmuş, bölgede 18 çift ada martısı ürediğini belirledi. Ada martılarının açık deniz kuşu olmaları nedeniyle istavrit ve kalamar ile beslendiği saptandı. Bölgedeki adalarda 2 çift gökdoğan (Falco peregrinus) da gözlendi.

NATURA 2000'de yaşam alanlarının ve içlerinde yaşayan bitki ve hayvan türlerinin korunması için bazı yerlerin korumaya alınması öngörülüyor.

Antalyada görüldü Nadir ve hassas bir tür...
BALIK BULAMAYINCA ZEYTİN YİYORLAR

Doç.Dr. Ortaç Onmuş, Antalya kıyılarının denizel biyoçeşitlilik konusunda risk raporlarının hazırlanması için gerçekleştirilen deniz sörveyinde ayrıca 'gümüş martıları'nın ürediği Sıçan Adası'nda martı peletleri (kusmukları) içinde çok miktarda zeytin çekirdeği tespit edildiğini kaydetti. Bilim insanları, gümüş martıların (Larus cachinnans) balık stoklarının azalması nedeniyle zeytin yediğini belirledi. Bölgede toplam 450 çift gümüşü martı sayıldı.

Antalyada görüldü Nadir ve hassas bir tür...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Trafiğe çıkacaklar dikkat... Durma noktasına geldi
Ankara'da müthiş operasyon! Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı...
İstanbul'da pırlantacı Gamze’ye borç infazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sigarayı bıraktırdı: Ben senin sigara ile ölümünü istemiyorum...