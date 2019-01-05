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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
05.01.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Antalya'da fuhuş tuzağı! Evden kaçıp jandarmaya sığındı

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ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan vatandaşı Fatima K.(37), kendi vatandaşı 2 kadın tarafından 'çocuk bakma' bahanesiyle Türkiye’ye getirilip, fuhuş yapmaya zorlandığını, karşı çıktığında da işkence gördüğünü iddia ederek, jandarmaya sığındı. Jandarmanın yakaladığı Rus asıllı Kırgız kadınlardan biri tutuklandı. Diğeri ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kırgızistan’da yaşayan Fatima K., iddiaya göre, daha önceden tanıdığı K.Z. tarafından Side Mahallesi’nde oturan ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir ayağı sakat kalan Anastasia Krasiuk’un çocuğuna bakması için Türkiye’ye çağrıldı. Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos günü Antalya’ya gelen Fatima K., Anastasia Krasiuk’un Side’deki evine yerleşti. Ancak birkaç gün sonra Krasiuk ve K.Z., Fatima K.’ya fuhuş yapmasını teklif etti. İki kadın, teklifi kabul etmeyen Fatima K.’yı pasaportuna el koyarak, dövdü. İkisi de Rus asıllı Kırgız olan Anastasia Krasiuk ve K.Z., kadına, şiddet uygulayıp, ölüm tehditlerinde bulundu. Fatima K. fuhuş yapmak zorunda kaldı.

EVDEN KAÇIP JANDARMAYA SIĞINDI

Geçtiğimi pazartesi gecesi fuhuş yapmak istemediğini söyleyen Fatima K., bir kez daha dayak yedi. Yediği dayaktan bayılan Fatima K., kendine geldiğinde evde kimsenin olmadığını gördü. Pencereden çıkarak, evden kaçtı ve jandarmaya sığındı.

'YEMEK VERİRSEK YİYECEKSİN, VERMEZSEK AÇ DURACAKSIN'

Jandarmada başından geçenleri anlatan Fatima K., hastanede tedavi altına alındı. Fatima K., ifadesinde, "Dövdükleri ve ölümle tehdit ettikleri için fuhuş yapmak zorunda kaldım. Müşterileri, K.Z., 100 dolar karşılığı ayarlıyordu. Parayı, Anastasia Krasiuk ve K.Z. paylaşıyordu. Bana ’Sen bizim kölemizsin, istediklerimizi yapacaksın. Sana yemek verirsek yiyeceksin, vermezsek aç duracaksın’ diyorlardı" dedi.

'KENDİME GELDİĞİMDE SAĞ BİLEĞİMDE KESİK OLDUĞUNU GÖRDÜM'

En son pazartesi gecesi saat 23.00 sıralarında fuhuş yapmak istememesi nedeniyle kadınların kendisine saldırdığını anlatan Fatima K., "K. yanıma gelerek saçlarımdan tutup, beni yere attı. Tekme ve yumrukla vurmaya başladı. Anastasia da yüzümü defalarca tekmeledi. Bayıldım. Kendime geldiğimde sağ bileğimde kesik olduğunu, kanadığını gördüm. Kanamayı durdurmak için sardım. Evde kimsenin olmadığını anlayınca pencereden çıkıp, jandarmaya geldim" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, Anastasia Krasiuk’yı perşembe günü evinde gözaltına aldı. Olaydan haberinin olmadığını iddia eden Krasiuk, ’insan ticareti’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan K.Z. ise dün akşam saatlerinde saklandığı evde, yurt dışına çıkmak için bavullarını hazırlarken yakalandı. Jandarmada fuhuş yaptığını kabul eden ancak Fatima K.’yı dövmediğini öne süren K.Z. adliyeye sevk edildi.

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