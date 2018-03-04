Antalya'da fuhuş operasyonu: 6 kadın kurtarıldı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesinde bazı hamam ve saunalarda kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldığı ihbarını aldı.



Bir hamam ve saunaya yapılan operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen 3'ü Özbekistan uyruklu, 3'ü Türk 6 kadın kurtarıldı. Özbekistanlı kadınlar İl Göç İdaresine teslim edilirken, Türk kadınlar da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Biri erkek, biri kadın 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, iş yerinin de mühürlendiği öğrenildi.