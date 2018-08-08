Şoke eden kapı zili detayı! Örgütün önemli isimleri Antalya'da yakalandı…
Antalya'da, FETÖ/PDY üyelikleri nedeniyle adli işlem gören ve ihraç edilen öğretmenlerin yasadışı kurdukları etüd merkezlerine eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı etüd merkezi haline getirdikleri dairelerin zillerine yakalanmamak için kod adlarını yazdıkları, yeni tanıştıkları kişilere kod adlarını söyledikleri bildirildi.
Düzenlenen ikinci operasyonda da, örgütün aralarında Emniyetin mahrem imamlarının da bulunduğu gaybubet evlerinde gizlenen 5 kişi yakalandı. Yakalanan 16 kişinin Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri açıklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantıları nedeniyle haklarında adli işlem yapılan, ihraç edilen ve aranan öğretmenlerin, kayıt dışı 3 etüt merkezi kurduğu belirlendi. Polisin araştırmasında örgüt üyesi öğretmenlerin etüt merkezlerinde faaliyetlerine devam ettikleri, apartman dairelerine sıra masa koyarak dersliğe çevirdikleri, yakalanmamak için kod adı kullandıkları belirlendi. Kapı zillerine de bu kod adlarını yazan şüphelilerin, yeni tanıştıkları kişilere kod adlarını söyleyerek çevrelerine kendilerini tanıttıkları saptandı.
Yapılan tespitlerin ardından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Kayıt dışı etüt merkezlerinin de arasında bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
İKİNCİ OPERASYON GAYBUBET EVLERİNE
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışmada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilerin gizlendiği 'Gaybubet' evleri belirlendi.
Haklarında Isparta Sulh Ceza Hakimliği, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği, Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Konya Sarayönü Sulh Ceza Hakimliği, Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği, Denizli 3. Ağır Ceza Hakimliği olmak üzere farklı mahkemelerce aranma kayıtları olan 2'si Emniyet Mahrem İmamı ve 1'i ihraç edilen komiser yardımcısı olmak üzere 7 kişinin yakalanması için 5 adres basıldı. 5 kişi yakalandı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yapılan aramalarda, şüphelerin yakalanmamak için kullandıkları sahte kimlikler ile çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
Her iki operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.
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