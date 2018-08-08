Şoke eden kapı zili detayı! Örgütün önemli isimleri Antalya'da yakalandı…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞoke eden kapı zili detayı! Örgütün önemli isimleri Antalya'da yakalandı…
GeriGündem Şoke eden kapı zili detayı! Örgütün önemli isimleri Antalya'da yakalandı…
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
08.08.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Şoke eden kapı zili detayı! Örgütün önemli isimleri Antalya'da yakalandı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da, FETÖ/PDY üyelikleri nedeniyle adli işlem gören ve ihraç edilen öğretmenlerin yasadışı kurdukları etüd merkezlerine eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.  Şüphelilerin yasa dışı etüd merkezi haline getirdikleri dairelerin zillerine yakalanmamak için kod adlarını yazdıkları, yeni tanıştıkları kişilere kod adlarını söyledikleri bildirildi.

Düzenlenen ikinci operasyonda da, örgütün aralarında Emniyetin mahrem imamlarının da bulunduğu gaybubet evlerinde gizlenen 5 kişi yakalandı. Yakalanan 16 kişinin Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri açıklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantıları nedeniyle haklarında adli işlem yapılan, ihraç edilen ve aranan öğretmenlerin, kayıt dışı 3 etüt merkezi kurduğu belirlendi.  Polisin araştırmasında örgüt üyesi öğretmenlerin etüt merkezlerinde faaliyetlerine devam ettikleri, apartman dairelerine sıra masa koyarak dersliğe çevirdikleri, yakalanmamak için kod adı kullandıkları belirlendi. Kapı zillerine de bu kod adlarını yazan şüphelilerin, yeni tanıştıkları kişilere kod adlarını söyleyerek çevrelerine kendilerini tanıttıkları saptandı.

Yapılan tespitlerin ardından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri ile birlikte Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Kayıt dışı etüt merkezlerinin de arasında bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İKİNCİ OPERASYON GAYBUBET EVLERİNE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışmada,  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilerin gizlendiği 'Gaybubet' evleri belirlendi.

Haklarında Isparta Sulh Ceza Hakimliği, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği, Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Konya Sarayönü Sulh Ceza Hakimliği, Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği, Denizli 3. Ağır Ceza Hakimliği olmak üzere farklı mahkemelerce aranma kayıtları olan 2'si Emniyet Mahrem İmamı ve 1'i ihraç edilen komiser yardımcısı olmak üzere 7 kişinin yakalanması için 5 adres basıldı. 5 kişi yakalandı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yapılan aramalarda, şüphelerin yakalanmamak için  kullandıkları sahte kimlikler ile çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Milas’ta iki kişi arasındaki tartışma kanlı bitti

Ordu'da dehşete düşüren bir an daha! Tünelde aniden alev aldı...

Şoke eden kapı zili detayı! Örgütün önemli isimleri Antalya'da yakalandı…

Freni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdi