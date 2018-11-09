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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
09.11.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Antalya’da FETÖ deposuna baskın

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Antalya’da tutuklu FETÖ/PDY sanıklarından birine ait gizli depoya yapılan baskında, örgüt bağlantısı gerekçesiyle el konulan bir okula ait okul sıraları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve başka yazarlara ait çok sayıda yasaklanmış yayınlar, CD’ler, bilgisayar ve eşyalarla evraklar ele geçirildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde FETÖ/PDY davası sanıklarından birine ait depoya polisin yaptığı baskında, örgüt bağlantısı gerekçesiyle el konulan bir okula ait okul sıraları, FETÖ lideri Fetullah Gülen ve başka yazarlara ait çok sayıda yasaklanmış yayınlar, CD’ler, bilgisayar ve eşyalarla evraklar ele geçirildi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Kemer’de yapılan operasyonda el konulan taşınmazlar arasında bulunan Gökkuşağı Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı ve Birlik Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye ait Özel Güven Toros Koleji, 2017 yılında Kemer Adliye Sarayı olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığına devredildi. Okul binasında tadilat sürerken 2018 yılı ortalarında bu kez bina tekrar eğitim öğretime açılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Bu arada birçok okul sırası ve eğitim aracının ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

Bir istihbaratı değerlendiren Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göynük Mahallesi 3035 Sokak 19 numarada bulunan V.E.’ye ait depolara baskın yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda el konulan Özel Toros Güven Koleji’ne ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 100 oturma kapasiteli okul sırası, öğrenci dolapları, masa ve sandalyeler, okul armalı duvar saati, elektronik tespihler, FETÖ lideri Fetullah Gülen ve başka yazarlara ait çok sayıda yasaklanmış kitap, örgüte ait oldukları iddiasıyla kapatılan gazete ve dergilerin nüshaları, bilgisayar, disket, kaset ve CD’ler ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen okul sıraları belediyeye ait bir kamyonetle eski Toros Özel Güven Koleji binasında bulunan Milli Eğitim İlçe Müdürlüğüne götürülürken, kitaplar, bilgisayar ve depolama aygıtları kriminal inceleme için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde çalışmaların devam ettiği, depo sahibi V.E.’ye henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

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