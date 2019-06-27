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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI / DHA
27.06.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Antalya'da feci ölüm! Denize çakıldı...

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Antalya'da feci ölüm! Denize çakıldı...

ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşi ve torunuyla 'parasailing' denen aktivite için iple tekneye bağlı paraşüte binen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düştü. Hastaneye kaldırılan Abususenenh Abedalaziz kurtarılamadı. Paraşütün dengesi kaybolunca suya düşen eşi ve torununun sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otele ailesi ve arkadaşlarıyla tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz, ailesiyle birlikte dün öğle saatlerinde 'parasailing' adı verilen aktivite için tekneye bindi. Abususenenh Abedalaziz, uçuş yapmak için eşi ve kız torunuyla tekneye iple bağlı paraşütle havalandı.

50 METREDEN SUYA ÇAKILDI

Abedalaziz, eşi ve ortaya oturtulan torununun bulunduğu paraşüt, yaklaşık 10 dakika sonra, bağlı olduğu ipin çekilmesiyle tekneye doğru alçalmaya başladı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte Abususenenh Abedalaziz, henüz bilinmeyen nedenle paraşütle bağlantısının kopması sonucu suya çakıldı. Dengesi bozulan paraşütün hızla alçalması sonrası Abususenenh Abedalaziz'in eşi ve torunu da suya düştü.

KURTARILAMADI

Teknedeki görevliler, Abususenenh Abedalaziz ile eşi ve torununun düştüğü noktaya hareket etti. Birkaç dakika sonra önce Abususenenh Abedalaziz, ardından da eşi ve torunu sudan alındı. Durumu ciddi olan Abususenenh Abedalaziz teknede kusmaya başladı. Görevlilerin ilk yardımda bulunduğu Abususenenh Abedalaziz, kıyıya çıkarılarak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Abedalaziz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Abedalaziz'in eşi ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CENAZE OĞLUNA TESLİM EDİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Abedalaziz'in cenazesi bugün öğle saatlerinde uçakla ülkesine gönderilmek üzere oğlu Husam Abedalaziz'e teslim edildi. Husam Abedalaziz'in cenazeyi almak için beklerken sürekli dua okuduğu görüldü. Abususenenh Abedalaziz'in eşi, torunu ve ailesinin ise ülkelerine döndüğü belirtildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Abususenenh Abedalaziz, eşi ve torununun paraşüt tekneden ayrılmadan önce yakınlarına el salladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde paraşütün sağında Abususenenh Abedalaziz, ortada torunu, sol tarafında da eşinin oturduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalyada feci ölüm Denize çakıldı...

Antalyada feci ölüm Denize çakıldı...

Antalyada feci ölüm Denize çakıldı...



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