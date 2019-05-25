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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.05.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

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Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan 2 kişi vatandaşlarca araçtan çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.

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  • Antalyada feci kaza Ortalık savaş alanına döndü
  • Antalyada feci kaza Ortalık savaş alanına döndü
  • Antalyada feci kaza Ortalık savaş alanına döndü
  • Antalyada feci kaza Ortalık savaş alanına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Volkan M.İ.'nin kullandığı 46 AAZ 985 plakalı otomobil, Demirciler Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında refüje çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre takla atarak yolda ters döndü. Yanmaya başlayan otomobil, çevredeki vatandaşlarca söndürülürken otomobilde sıkışan 2 kişi yine vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, kazanın ardından otomobilden 2 kadının çıktığını ve diğer yaralıların durumlarına bile bakmaksızın hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Volkan M.İ. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sefa S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza sırasında otomobilde bulunduğu iddia edilen Çiğdem A. ve Pınar K.'nın kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavilerini yaptırdıkları öğrenildi.

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alanya istikametinden gelen otomobilin aşırı hızlı olduğu, kavşakta bekledikten sonra yola çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpıp takla attığı görülüyor. 

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