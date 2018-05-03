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    Antalya'da feci kaza... Kaskı yoktu, hayatını kaybetti

    Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
    03.05.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Ahmet Akdemir yaşamını yitirdi. Motosikletteki diğer kişi ve araç sürücüsü de yaralandı.

    Kaza saat 22.00 sıralarında Manavgat'ın Aşağıhisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Akdemir’in kullandığı 07 LG 653 plakalı motosiklet, ara sokağa dönen Ahmet Kalkan’ın kullandığı 07 L 1229 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet savrularak, park halindeki 06 FC 8828 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada başında kask olmayan Ahmet Akdemir olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında oturan kasksız Emrah Beyazer ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kalkan yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emrah Beyazer ve Ahmet Kalkan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Polisin haber verilmesiyle kazayı duyup olay yerine gelen Ahmet Akdemir’in yakınları fenalık geçirdi. Ahmet Akdemir’in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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