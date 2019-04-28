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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ERSÖZLER/DHA
28.04.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Antalya'da feci kaza! Kaskı olan kurtuldu, diğeri öldü...

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ANTALYA'da önündeki hafif ticari araca çarpan motosikletin kasklı sürücüsü Tevfik Ç. yaralandı, başında kask bulunmayan arkasındaki arkadaşı Emrah Taşdemir ise yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen bir yakını, Taşdemir'in cesedine sarılıp, gözyaşı döktü.

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  • Kasklı sürücü kurtuldu, kask takmayan arkadaşı öldü
  • Kasklı sürücü kurtuldu, kask takmayan arkadaşı öldü
  • Kasklı sürücü kurtuldu, kask takmayan arkadaşı öldü
  • Kasklı sürücü kurtuldu, kask takmayan arkadaşı öldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Tevfik Ç. yönetimindeki 07 AFS 687 plakalı motosiklet, bir araç tarafından sıkıştırılınca Z.Ş. yönetimindeki 07 ACB 689 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü Tevfik Ç. ile arkadaşı Emrah Taşdemir yaklaşık 50 metre yolda sürüklendi. 

Yoldan geçen diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, kasksız yolcu Emrah Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başında kask bulunan Tevfik Ç. ise yaralı olarak ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Z.Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI CANSIZ BEDENİNE SARILDI

Kazayı haberi alıp gelen yakınları, yerde yatan Taşdemir'in cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Taşdemir'in cesedine sarılıp ağlayan bir yakınını ise polis güçlükle kaldırdı. Gelen ambulanstaki sağlık ekibi, hayatını kaybeden gencin fenalaşan yakınlarına müdahale etti.

Kazaya karışan motosikletin ise 15 gün önce satın alındığı ortaya çıktı.

Taşdemir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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