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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.06.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Antalya'da feci kaza... Gözyaşları içinde bekledi

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Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçmek isterken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarptığı genç kız yaralandı. Metrelerce savrulup acı içerisinde yere yığılan genç kız, uzun süre gözyaşı döktü.

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  • Gözyaşları içinde bekledi
  • Gözyaşları içinde bekledi
  • Gözyaşları içinde bekledi
  • Gözyaşları içinde bekledi
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Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan tramvay durağındaki yaya geçidine gelen 23 yaşındaki Yelda Durmaz’a, karşıya geçeceği sırada iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen H.Ç. yönetimindeki 07 CTH 38 plakalı otomobil çarptı.

Antalyada feci kaza... Gözyaşları içinde bekledi


Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Durmaz yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların yardım ettiği genç kız, uzun süre acı içerisinde gözyaşı döktü.

Sürücü H.Ç.’nin yaralının başından ayrılmadığı gözlenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Durmaz tedavi altına alındı. Genç kıza çarpan otomobilin ön camları yola saçıldığı gözlenirken, yoldaki metrelerce uzunluktaki fren izleri de dikkat çekti.

Bir süre sonra kaza yerine gelen polisler tarafından yol trafiği tek taraflı sağlandı. 

“O KADAR HIZLI ÇARPTI Kİ; HAVADA GÖRDÜM SADECE”

Kazayı gören vatandaşlardan Tuğba Kurtar, “Biz karşıya geçmek isterken araba kırmızı ışıkta geçti. Bayan da buradan geçiyordu, kırmızı ışıkta durmadı ve kıza çarptı. O kadar hızlı çarptı ki, hava da gördüm sadece” sözleriyle sürücünün hatalı olduğunu ileri sürdü.

Polis tarafından alkol testine sokulan sürücü H.Ç., sarı ışıkta geçtiğini savunarak, genç kızın kulağında kulaklık olduğunu ve bu yüzden de kendisini fark edemediğini öne sürdü. Sürücü H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan tedaviye alınan Yelda Durmaz’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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