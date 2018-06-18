Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Antalya'da feci kaza! Gördükleri karşısında dayanamadı ve...

    Antalya'da feci kaza! Gördükleri karşısında dayanamadı ve...

    DHA
    18.06.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    Antalya- Kemer karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında Muhammet Rojan Karakoç (13) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Antalyada feci kaza Gördükleri karşısında dayanamadı ve...
    • Antalyada feci kaza Gördükleri karşısında dayanamadı ve...
    • Antalyada feci kaza Gördükleri karşısında dayanamadı ve...
    • Antalyada feci kaza Gördükleri karşısında dayanamadı ve...

    Kaza, saat 12.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolu Topçam mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Kemer yönüne seyreden İYİ Parti'ye ait 06 CIR 01 plakalı seçim minibüsü, 34 BD 2983 ciple maddi hasarlı kazaya karıştı. Sürücüler araçları yol kenarına çektiği sırada sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 09 FN 376 plakalı kapalı kasa kamyonet önce cipe, ardından önünde seyreden Halis Karakoç'un kullandığı 07 GY 196 plakalı kamyonete çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle Karakoç'un direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet beton bariyere çarparak yola devrildi. Kazada, kamyonetin ön tarafındaki Muhammet Rojan Karakoç yaşamı yitirdi, sürücü Halis Karakoç ile kamyonetin kasasında yolculuk yapan 3 yakını, kapalı kasa kamyonettin sürücüsü ile yanındaki bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 6 yaralı, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

    Kazada yaşamını yitiren Muhammet Rojan Karakoç'un kamyonet sürücüsü Halis Karakoç'un torunu olduğu, ailenin Kemer ilçesinde oturan yakınlarını ziyarete gittiği kaydedildi. Muhammet Rojan Karakoç'un cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi. Kazayı haber alarak gelen yakınları gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle Antalya- Kemer karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

     

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri