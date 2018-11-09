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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
09.11.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

Antalya’da faytonlar için yeni gelişme

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Antalya’da faytonlar için yeni gelişme

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kalekapısı’nda hizmet veren faytonların kaldırılacağını söyledi. Türel, "Antalya halkının önerileri ve düşünceleri çerçevesinde akülü fayton teminine kadar buradaki kardeşlerimizi de mağdur etmeden fayton uygulamasına son vereceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı devam meclisini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yönetti. Mesliste 14 gündem maddesi görüşüldü. Balbey Mahallesi’ndeki düzenleme konusundaki bir gündem maddesi görüşülürken Menderes Türel, Antalya’da sıkça tartışılan konular arasında yer alan Kalekapısı’ndaki faytonlarla ilgili açıklama yaptı. Türel, "Ben Antalya’nın aynı zamanda turizm çeşitliliğine katkı sağlayan faytonlarımızın turizme hizmet vermesi açısından sosyal bir yaraya sebebiyet vermeyecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesi için bir yıldır çalışıyorum.

17 fayton ve bunları çalıştıran gariban kardeşlerimiz var. Bunlar evine ekmek götürmek için gayret ediyor. Biz bunlara atlar olmadan bir araç teminine gidelim ve bu kardeşlerimizi de mağdur etmeyelim diye uğraştık ama Türkiye’de buna benzer akülü fayton üreten bir tek firma var. Fiyatı araba fiyatından iki misli daha yüksek. Biz belediye olarak, uygun bir fiyat olsaydı, verelim çalıştırsınlar diyecektik ama bu ciddi bir bütçe gerektiriyor" diye konuştu.

AKÜLÜ FAYTONLAR GELECEK

Akülü faytonları belediyenin üretmesi konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Türel, bu anlamda da iyi bir netice alamadıklarını kaydetti. Türel, "Dün akşam itibarıyla kararımızı verdik. Burada çalışan kardeşlerimizi sosyal bir mağduriyet içerisine sokmadan sorunu çözeceğiz. Faytoncu kardeşlerimizi sokakta bırakmayacak şekilde, ileride akülü fayton üretimi konusunda bir merhale alabilirsek o vakte kadar bu faytonların Antalya’da hizmet vermesine gerek bir hayvansever, gerekse çevre etkileşimi açısından kaldırmayı planlıyoruz.

Antalya halkının önerileri ve düşünceleri çerçevesinde akülü fayton teminine kadar buradaki kardeşlerimizi de mağdur etmeden fayton uygulamasına son vereceğiz" dedi.

CHP’li Reşat Oktay ise faytonların kaldırılmasına karşı çıktı. Oktay, "Akülü faytona katılmıyorum. Yeni bir düzenleme yapılması taraftarıyım ama kaldırılmasına karşıyım. Kestirip atmak yerine yeni bir proje geliştirelim" ifadelerini kullandı.

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