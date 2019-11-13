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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA (DHA)
13.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Antalya'da denizde 'elektrik akımına' kapıldıklarını iddia ettiler! Gerçek bakın ne çıktı

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Antalya'da denizde 'elektrik akımına' kapıldıklarını iddia ettiler! Gerçek bakın ne çıktı

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde denize giren bazı kişilerin elektrik akımına kapıldıkları iddiasından sonra yapılan araştırmada elektrik çarpmasına benzer etkiye 'knidi' olarak adlandırılan canlının neden olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkmaya gerek yok. Çarptıkları bölgelerde sadece kaşıntı ve yanma oluşur; ancak insanlar rahatlıkla denize girebilir" dedi.

Antalya'da sosyal medyadan bazı kişiler, Konyaaltı sahilinde denizde elektrik akımı olduğunu ve çarpıldıklarını kaydetti. Bu kişiler, balık avlamak isteyenlerin denize elektrik verdiğini ileri sürerek yetkililere çağrıda bulundu.

Denizden aynı şikayetle çıktığını belirten bir kadın da vücudunu elektrik çarptığını sonrasında bacakları ve kollarında şişlik meydana geldiğini göstermeye çalıştığı fotoğrafları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na gönderdi.

Prof. Dr. Gökoğlu, fotoğrafı gönderen kadının 'Vücudumda acı duyuyor, yanma ve kaşıntı yaşıyoruz' açıklamasında bulunduğunu söyledi. Bugünlerde yaptıkları dalışlarda aynı durumu kendilerinin de yaşadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bölgede Su Ürünleri Topluluğu üyeleri ile denize dalarak elektrik çarpmasının neden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştı.

Antalyada denizde elektrik akımına kapıldıklarını iddia ettiler Gerçek bakın ne çıktı
SU YÜZEYİNDE GÖRÜNMÜYORLAR

Elektrik çarpmasına benzer etkiye 'knidi' olarak adlandırılan canlının neden olduğunu belirlediklerini anlatan Gökoğlu, "Cnideria (knidiler) sınıfından olan bu canlılar, 'knidosist' denen özel hücrelerden fırlatılan yakıcı ipliklerle avlarını uyuşturan ve daha sonra yutan, türleri içine alan bir şube, yakıcı kamçılılar, haşlamlılar, ısırgan hayvancıklardır. Bu canlılar genellikle zincir veya bir tespih gibi görünmektedir. Çoğunluğu şeffaf ve iplik gibi oldukları için su üstünden görünmezler. Genellikle bahar ve sonbahar aylarında görülürler. Çoğalmaları da genellikle bu dönemlerde olmaktadır" diye konuştu.

Antalyada denizde elektrik akımına kapıldıklarını iddia ettiler Gerçek bakın ne çıktı

'DENİZE TİŞÖRTLE GİRİN'

Bu canlıların etkilediği yerlere amonyak veya alkol sürülmesinin faydalı olacağını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "En iyisi bu dönemlerde denize ince bir tişörtle girmek. Dokundukları bölgelerde şok etkisi yaratırlar. İnsanların çoğu bunun elektrik çarpması olduğunu düşünüyor ama nedeni bu canlılar, korkmaya gerek yok. Sadece kaşıntı ve yanma oluşur. İlkbahar ve sonbaharda denizde yoğun şekilde görülebilir. Ancak rahatlıkla insanlar denize girebilir, korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

Antalyada denizde elektrik akımına kapıldıklarını iddia ettiler Gerçek bakın ne çıktı

 

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