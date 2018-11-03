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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANTALYA (İHA)
03.11.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Antalya'da dehşet anları! Baba ve kızı böyle kurtuldu…

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Antalya'da dehşet anları! Baba ve kızı böyle kurtuldu…

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpması sonucu baba ve kız yaralandı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan baba kız, kafalarındaki kask ile hayata tutundu. Yaralanan baba ve kıza ilk müdahale olay yerinde yapılırken hayati tehlikesi bulunan Y.P. Antalya’ya sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, M.Ç.’nin kullandığı 07 ACH 134 plakalı kamyonet ile 5034 sokakta Sorgun Bulvarı istikametinden Atatürk İlköğretim Okulu istikametine gitmekte olan Y.P.’nin kullandığı 07 LIZ 39 plakalı motosiklete kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan ve kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü Y.P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan ve kızı olduğu belirlenen B.P.’ye ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada baba ve kızın başında bulunan kask, olası bir faciayı önledi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan sürücü Y.P.’nin Antalya'ya sevk edildiği bildirildi.

Antalyada dehşet anları Baba ve kızı böyle kurtuldu…

Antalyada dehşet anları Baba ve kızı böyle kurtuldu…


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