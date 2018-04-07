Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi iddiasıyla çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerlere serum bağlandı.
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