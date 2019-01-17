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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
17.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Antalya'da çiftlikte yetiştiriyor! Sıfır otomobil fiyatına

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Antalya'da çiftlikte yetiştiriyor! Sıfır otomobil fiyatına

TÜRKİYE’nin yanı sıra birçok ülkede fanatikleri bulunan Şebap güvercinleri, 100 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Antalya’da 10 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlikte Şebap güvercini yetiştiren Melih Yılmaz, Şebap kelimesinin Arapçadan geldiğini, anlamının ise ’gençlik’ olduğunu söyledi. Şebap güvercinlerinin 100 bin liraya kadar alıcı bulduğunu aktaran Yılmaz, bu güvercinlerin en büyük özelliğinin, üst soyların kan ırkı olduğunu belirtti. Irkı popüler yavrular büyüdüğünde yüksek fiyatlara satıldığını kaydeden Melih Yılmaz, anne ve babası şampiyon bir yavrunun gelecekte şampiyon olma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Bir güvercinin otomobil fiyatına alıcı bulmasının en büyük nedeninin güzelliği olduğunu kaydeden Yılmaz, tutkunlarının, Türkiye’deki her Şebap güvercininin soy haritasını takip ettiğini anlattı.

Şebap Güvercin Federasyonu daimi hakemi olduğunu da belirten Melih Yılmaz, Şebap güvercini fanatizminin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Farklı illerde Şebap güvercini dernekleri olduğunu, her birinin federasyona bağlı hareket ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Her yıl Ankara’da Şebap Güvercin Federasyonu’nun düzenlediği büyük yarışma olur. Burada yarışmacılar kendi güvercinleriyle şampiyon olmak için podyuma çıkar. Şebap, podyum kuşudur. Masaya çıkar ve duruşunu sergiler. Hakemler duruşunu, asaletini, tüy yapısını ve daha birçok ayrıntısını inceleyerek kuşlara puan verir" dedi.

"İyi kuş, iyi para vermeden alınmaz" diyen Yılmaz, "30 yılı aşkın süredir, Şebap camiası içindeyim. Binlerce kuşla karşılaştım. Türüne az rastlanır kuşlar gördüm. Yıllar önce şampiyon olan bir Şebap güvercininin kanından gelen başka bir kuşu yine podyumda görüp inceleme şansı yakaladım. Şebaplar, enteresan canlılar. Kendi ırklarının özelliğini nesiller boyu taşıyıp aktarabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın kuşu 100 bin TL’ye satıldı. Antalya’da da birçok kuşa 50 bin TL üzerinde fiyat biçildi. Ama sahipleri satmadı. Çok değerli canlılar" diye konuştu.

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Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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