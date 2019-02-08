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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.02.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Antalya'da can pazarı... Çok sayıda yaralı var

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Antalya'da can pazarı... Çok sayıda yaralı var

Antalya’nın Kemer ilçesinde minibüsün çarptığı halk midibüsü devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. 

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  • Antalyada minibüsün çarptığı halk midibüsü devrildi
  • Antalyada minibüsün çarptığı halk midibüsü devrildi
  • Antalyada minibüsün çarptığı halk midibüsü devrildi
  • Antalyada minibüsün çarptığı halk midibüsü devrildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Kiriş Mahallesi sınırları içinde D-400 Karayolu’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumluca’dan Antalya’ya gitmekte olan Deniz Çulhalı idaresindeki 31 GB 591 plakalı minibüs, ıslak zeminde kontrolden çıkıp aynı yöne gitmekte olan Savaş Söylemez idaresindeki 07 K 2527 plakalı halk midibüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs yola savrulurken, içinde yolcuların bulunduğu midibüs yolda ters dönerek devrildi. Seyir halindeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Kazada, minibüste bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtulurken devrilen halk midibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kemer’deki hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüleri polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Minibüs sürücü Deniz Çulhalı, aracın kaydığını, şeridi koruyup kurtarmaya çalıştığını ama engel olamadığını söyledi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.02.2019)
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