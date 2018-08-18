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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANTALYA (İHA)
18.08.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Antalya'da bir gencin camdan atladığı evdeki travesti yakalandı

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Antalya'da bir gencin camdan atladığı evdeki travesti yakalandı

Antalya’da bir genç fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen travestinin evinin ikinci katından düştü. Travesti gözaltına alınırken, gencin düşme anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde fuhuş pazarlığı yaptığı travestinin aynı mahalledeki evine giden S.M., 2’nci katın penceresinden düştü. Sabaha karşı 04.00 sırasında gerçekleşen olay mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın yan şekilde beton zemine düşmesi ve yerde kıvranması görüldü. Bir süre yerde kıvranan şahsın kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaşması kameralarca kaydedildi. Şahsın uzaklaşmasının ardından aşağı inen travestilerin genci araması ve vatandaşların tepkisi de kayıtlara geçti. Yaralı genci bulamayan travesti ve vatandaşlar olay yerinden ayrıldı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kimliği belirsiz kişinin kimseden şikayetçi olmadığı, doktorlara ve yakınlarına 'araba çarptı' dediği öğrenildi.

Polis, yaptığı çalışmalar sonucu travesti M.Ş.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan M.Ş. adliyeye sevk edildi.

“DAHA FAZLA PARA İSTEDİ”

Travestinin 2. kattaki evinin penceresinden düştü! O anlar kameradaAntalya’da bir gencin fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen iki travestinin 2. katta bulunan evinin penceresinden düşmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yerde kıvranan gencin sekerek olay yerinden uzaklaştığı ve hastanede kendisine araba çarptığını söylediği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, 45 gün önce yaşanan olayda, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde fuhuş pazarlığı yaptığı travestinin aynı mahalledeki evine giden kimliği belirsiz kişi 2’nci katın penceresinden düştü. Sabaha karşı 04.00 sırasında gerçekleşen olay mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın yan şekilde beton zemine düşmesi ve yerde kıvranması görüldü. Bir süre yerde kıvranan şahsın kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaşması kameralarca kaydedildi. Şahsın uzaklaşmasının ardından aşağı inen travestilerin genci araması ve vatandaşların tepkisi de kayıtlara geçti.Yaralı genci bulamayan travesti ve vatandaşlar olay yerinden ayrıldı.Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kimliği belirsiz kişinin kimseden şikayetçi olmadığı doktorlara ve yakınlarına 'Araba çarptı' dediği öğrenildi.
daha fazla video için

S.M. ifadesinde travestiyi 100. Yıl’dan aldığını, geldikleri evde 170 lira verdiğini ve travestinin cüzdanındaki paraları görmesi üzerine, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun" diyerek kendisine bıçak çektiğini ileri sürdü.

Korkması üzerine travestiye 200 lira daha verdiğini söyleyen S.M., “Evden çıkmak istemem üzerine kapı kilitlendi. Travesti arkadaşlarını çağırdı. Ben de evin yatak odasına kaçıp, kendimi aşağı attım. Bu esnada omuriliğim zedelendi, ayağım kırıldı, şikayetçiyim” dedi.

Travesti M.Ş. ise ifadesinde S.M. ile 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştıklarını ve şahsı evine götürdüğünü aktararak, ilişki sırasında tartıştıklarını, genç adamın sinirlenip evini dağıttığını, eşyalarını kırdığını ileri süren travesti M.Ş., “İlişki karşılığı verdiği masa üzerindeki 200 lirayı alarak gitmek istedi, evin kapısının kilitli olması nedeniyle S.M. yatak odasına girip pencereden atladı. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü ‘Araba çarptı’ dedi…
Fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! ‘Araba çarptı’ dedi…
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