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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (AA) - ORHAN ÇİÇEK
12.06.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanı başında şaşırtan görüntü!

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Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanı başında şaşırtan görüntü!

Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, beş yıldızlı otellerin yanı başında kurdukları çardaklarda doğal hayatla iç içe tatil yapıyor. Tatilci Erol Savaş "Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek erken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar" şeklinde konuştu.

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  • Antalyada beş yıldızlı otellerin yanı başında şaşırtan görüntü
  • Antalyada beş yıldızlı otellerin yanı başında şaşırtan görüntü
  • Antalyada beş yıldızlı otellerin yanı başında şaşırtan görüntü
  • Antalyada beş yıldızlı otellerin yanı başında şaşırtan görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya'nın Aksu sahilinde kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, deniz sezonunu açtı. Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kendi kurdukları çardaklarda tatil yapıyor.

Haziran ayı başından itibaren bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, eylül ayı ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor.

Bölge sakinleri ise gündüz işine giderken akşam çardaklarında aileleriyle vakit geçiriyor.

Yaklaşık 500 ahşaptan çardağın bulunduğu ve iki bin kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını ise akü ve güneş panellerinden sağlıyor.

Doğal ortamlarında tatil yapan vatandaşlar turistlerin de dikkatini çekiyor.

"PLAJ BEDAVA, DENİZ BEDAVA"

Tatilcilerden Tayfun Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle Eskişehir'den geldiğini, bölgede hem sera işiyle uğraştığını hem de tatil yaptığını söyledi.

Kumköy sahilinin Antalya'nın en güzel yerlerinden olduğunu belirten Açık, "Manzara çok güzel. Deniz ve orman yan yana. Burası yalancı cennet gibi. Domates serası yapıyorum. Hem tatil yapıyorum hem para kazanıyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Plaj bedava, deniz bedava." dedi.

Çiftçilikle uğraşan Bekir Demir de yaklaşık 20 yıldır aynı yerde çardak kurarak tatil yaptıklarını anlattı.

Bölgeye gelen herkesin yaz boyunca bedava tatil yaptığını ifade eden Demir, "Burası kumuyla, deniziyle, ormanıyla güzel bir yer. Üç ay boyunca çoluk çocuk denize giriyoruz. Eğlence bol. Kimisi balık tutuyor, kimisi denize giriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinden insanların tatil için Kumköy sahilini tercih ettiğini dile getiren Demir, belediye yetkililerinden su problemini çözmesini istedi.

Günlük ziyaretçilerden ise çöplerini etrafa gelişigüzel atmamalarını isteyen Demir, "Zengini de fakiri de buraya geliyor. Benim için burası beş yıldızlı değil bin yıldızlı otel gibi. Havası güzel, betonarme yok. Denizi ve kumu güzel. Doğal ortamda yaşıyoruz. Arkamız orman, önümüz deniz, altımız kum. Ailecek, çoluk çocuk zaman geçiriyoruz. Biz yörük çocuğuyuz. Ya yayladayız ya denizdeyiz." diye konuştu.

"TURİSTLER DE MERAK EDİYOR, GELİP FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR"

Bölge sakinlerinden Erol Savaş ise sezonu ilk kendisinin açtığını ve yaklaşık 15 gündür tatilde olduğunu söyledi.

Bir haftaya kadar tüm çardakların dolacağını kaydeden Savaş, "Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek yerken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çocukları ve torunlarıyla gelen Gülsüm Yakar da yıllardır çardakta ailecek tatil yaptıklarını dile getirdi.

Üç ay boyunca bölgede kaldıklarını aktaran Yakar, yürüyüş yapan turistlerin zaman zaman kendilerine selam verdiğini ve bazen de ziyarete geldiklerini anlattı.

İkramda bulundukları turistlerin kendilerine teşekkür ettiğini ve çok memnun kaldıklarını belirten Yakar, "3-5 güne dolar buralar. Denize giriyoruz, olta ile balık avlıyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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