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    Antalya'da şok görüntü! 4 metrelik dev...

    Namık Kemal KILINÇ/DHA
    30.05.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 metrelik balina ölüsü kıyıya vurdu.

    Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki Kadriye Beach Park sahilinde dün saat 17.30 sıralarında 4 metrelik deniz canlısının kıyıya vurduğunu fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kıyıya vuranın yavru balina ölüsü olduğu belirlendi. Balina ölüsü, kepçeyle kamyona yüklenerek götürüldüğü boş bir alanda gömüldü.

    İlçede ilk defa bu kadar büyük bir deniz canlısı gördüğünü söyleyenler, şaşırdıklarını aktardı.

    Antalyada şok görüntü 4 metrelik dev...

    Antalyada şok görüntü 4 metrelik dev...

     

    Etiketler: antalya , gündem
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