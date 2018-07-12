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    Antalya'da aranıyordu! Kedicik teslim oldu

    Bülent TATOĞULLARI/DHA
    12.07.2018 - 15:44 | Son Güncelleme:

    ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Antalya’da aranan S.Ş. adlı kadın, Trabzon’da polise gidip, teslim oldu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Adnan Oktar ile beraber 235 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen S.Ş. adlı kadının Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi’ndeki evine dün baskın düzenledi. Burada olmadığı belirlenen S.Ş.’nin, evi her zaman kullanmadığı ortaya çıktı. Yapılan aramada evdeki dizüstü bilgisayara el koyuldu. Polisin arama çalışmaları sürerken S.Ş., bugün Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu.

    Etiketler: kedicik
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