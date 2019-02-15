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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN
15.02.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Antalya’da alabora olan teknenin üzerinde can pazarı

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Antalya açıklarında dalgalar nedeniyle denize düşen ve alabora olan fiber teknelerinin üzerinde yardım bekleyen üç amatör balıkçının imdadına, civarda avlanan diğer balıkçılar yetişti. Kurtarma anları amatör balıkçılarca görüntülendi.

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  • Antalya’da alabora olan teknenin üzerinde can pazarı
  • Antalya’da alabora olan teknenin üzerinde can pazarı
  • Antalya’da alabora olan teknenin üzerinde can pazarı
  • Antalya’da alabora olan teknenin üzerinde can pazarı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya açıklarında dalgalar nedeniyle denize düşen ve alabora olan fiber teknelerinin üzerinde yardım bekleyen üç amatör balıkçıyı civarda avlanan diğer balıkçılar kurtardı. 

Kundu Çayı'ndan denize açılan amatör balıkçılar Mahmut Sullu ve Mehmet Akyüz, akşam saatlerinde limana döndü. Sullu ve Akyüz, bu sırada Kundu Çayı ile denizin buluştuğu noktanın 200 metre ilerisinde ters dönmüş 4 metrelik bir fiber tekne üzerinde yardım bekleyen 3 kişinin olduğunu fark etti.

Amatör balıkçılar, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan ve "Kurtarın bizi" diye seslenen 3 kişinin yanına yanaşmaya çalıştı.

Balıkçılar, alabora olan teknenin üzerinde güçlükle duran 3 kişiyi sakinleştirmek için uğraş verirken bir yandan da dalgalar yüzünden yanlarına yaklaşmak için çaba harcadı.

Fiber teknenin üzerindekilere önce can yeleği atmaya çalışan ancak bunda başarılı olamayan balıkçılar, 3 kişiyi ellerinden tutarak kendi teknelerine çekmeye çalıştı. Balıkçılar, birkaç deneme sonucunda başarı sağladı.

Ters dönen tekne de balıkçılar tarafından bir teknenin arkasına halatla bağlanarak karaya çekildi.

"ONLARI KURTARDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Amatör balıkçılardan Mehmet Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıktan döndükleri sırada deniz yüzeyinde 3 kişinin yardım istediğini gördüklerini anlattı.

3 kişinin üzerine tutunduğu teknenin ters durduğunu gördüklerini belirten Akyüz, "Dalgaların yüksek olması nedeniyle ters dönen tekneye güçlükle yanaştık. Tekne tamamen batsaydı bir facia olabilirdi. 3 kişiyi teknemize aldık. Bizim için insan canı her şeyden önemli. Onları kurtardığımız için çok mutluyuz." dedi.

Akyüz, balıkçılığın bir sevda olduğunu, bazen tehlikeli olsa da küçük teknelerle balığa çıkılabildiğini söyledi. Akyüz, özellikle 3- 4 metrelik fiber tekne kullananların meteorolojik uyarıları iyi takip etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan balıkçıların denizde ters duran tekne üzerinde beklemesi ve kurtarılma anları diğer balıkçılarca görüntülendi.

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