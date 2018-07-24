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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
24.07.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Dün yumruklar konuşmuştu! Bugün gözyaşları sel oldu...

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’nde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde dün yumruklar konuşmuştu, bugün gözyaşları aktı. Eline tebligat ulaşmaması nedeniyle 430 metrekarelik arazisinin ihale teminat bedelini yatıramayan Burçin Tanrıverdi, ihaleye başvuramayınca gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’nde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde teminat bedelini yatıramadığı için arazisini kaybetmeyle karşı karşıya kalan kadın gözyaşlarına boğuldu.

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde mülkiyet sorunu nedeniyle bazı arazi ve parselleri açık teklif usulüyle satışa çıkardı. 110 parselin satışının yapılacağı ihalenin ikinci günü, sabah saat 09.30 itibariyle Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi'nde başladı. Dün 55 parselin ihalesi yapılırken, bugün de 55 parselin ihalesi tamamlandı. İhaleye dışarıdan giren vatandaşlar arasında arbede çıkması üzerine polisin tarafları biber gazı ile ayırdığı dünkü ihalenin ardından bugün ağırlıklı olarak ticaret alanı olarak belirlenen parsellerin satışı yapıldı. Havanın sıcak ve nemli olması nedeniyle katılımcılar ihaleyi gölgelik alanlarda takip etti. Düne göre sakin geçen ihalede herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

“ÇOCUĞUMUN NAFAKA PARALARIYLA ALDIM”

Eline tebligat ulaşmaması nedeniyle 430 metrekarelik arazisinin ihale teminat bedelini yatıramayan Burçin Tanrıverdi ise, ihaleye başvuramayınca gözyaşlarına boğuldu. 25 yıl önce arsasını çocuğunun nafakalarıyla aldığını dile getiren Tanrıverdi, “Yıkımlarda evim yıkıldı. Engelli raporu verdiler. 3 tane üniversite okudum. Halkla ilişkiler mezunuyum ama iş bulamıyorum. 430 metrekare arsa. Evim yıkıldı ama yılmadım, hayata yeniden tutundum. Ama karşıma hep engeller çıktı. Konya’da diş tedavisinde olduğum esnada tebligat bana gelmemiş. Teminat bedelini yatıramadığım için ihaleden çekilmek zorunda kalıyorum. Arazimi başkasının alması yüksek. Ağlayanın malı gülene oldurmaz. Bana yardımcı olun. Ben yetim büyüdüm. Garibanın sesini kimse duymaz” dedi.

 

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