Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın! Mahsur kalanlar merdivenlerle kurtarıldı

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Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin koridorlarını duman kaplarken odalarda kalanlar balkona çıktı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başlarken otel görevlileri de müşterileri dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkardı.

MAHSUR KALANLAR MERDİVENLERLE KURTARILDI

Dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi. Otelin kongre salonuna alınan müşterilerden durumu iyi olanlar dışarı çıkarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla tedavi için ilçedeki hastanelere götürüldü.

Durumu ciddi olan herhangi bir müşteri olmadığı belirtildi. Yangın sırasında dumandan etkilenmemek için odalarının balkonlarına çıkan bazı müşteriler ise otel personeli tarafından merdivenler aracılığıyla kurtarıldı.

Alevler yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Diğer yandan bazı müşteriler rezervasyon yaptıkları acentelerle iletişim kurarak, başka otellere götürüldü.