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    Antalya'da 5 yıldızlı otelde korkunç ölüm!

    DHA
    05.05.2018 - 18:14 | Son Güncelleme:

    Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde kaldığı 5 yıldızlı otelin havuzuna balıklama atlayan 37 yaşındaki Rus turist, Sergei Yakovlev başını havuzun zeminine çarparak yaşamını yitirdi.

    Kemer'in Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus Sergei Yakovlev, dün saat 16.00 sıralarında otelin havuzuna balıklama atlarken, başını zemine çarptı. Kendinden geçen Yakovlev için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sergei Yakovlev'e kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürülen Sergei Yakovlev, kurtarılamadı. Sergei Yakovlev'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Etiketler: Otel , HAVUZ , Ölüm , gündem
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