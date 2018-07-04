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    Antalya için 3 gün boyunca yüksek sıcaklık uyarısı

    İHA
    04.07.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Antalya’da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar 41-42 derecede seyredecek. Antalya’dan en yüksek hava sıcaklığının Aksu ilçesinde hissedilmesi bekleniyor.

    Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle sahillerinde yoğunluk oluşan Antalya'da yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Kentte, sıcaktan bunalanlar park, bahçe ve plajlara akın etti. Antalya’da önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Turizmin başkenti Antalya, hava sıcaklığını 3 gün boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde geçirecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’nın Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez başta olmak üzere birçok ilçesinde sıcaklık değerleri 42 dereceye kadar yükselecek. En yüksek sıcaklıkların ise yine 42 derece ile Aksu ilçesinde ölçüleceği tahmin ediliyor.

     

    Etiketler: sıcak hava , hava durumu , Meteoroloji , son dakika , haberler
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