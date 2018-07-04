Antalya için 3 gün boyunca yüksek sıcaklık uyarısı

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle sahillerinde yoğunluk oluşan Antalya'da yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Kentte, sıcaktan bunalanlar park, bahçe ve plajlara akın etti. Antalya’da önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Turizmin başkenti Antalya, hava sıcaklığını 3 gün boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’nın Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez başta olmak üzere birçok ilçesinde sıcaklık değerleri 42 dereceye kadar yükselecek. En yüksek sıcaklıkların ise yine 42 derece ile Aksu ilçesinde ölçüleceği tahmin ediliyor.