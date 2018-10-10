Antalya ve Adana’da deprem oldu… İşte ülkemizdeki son depremler
Türkiye’nin farklı illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandili Rasathanesi’nin resmi sayfasından paylaşılan rapora göre, günün en şiddetli depremi Antalya ve Adana’da yaşandı. Antalya'nın Kumluca ilçesi ve Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, depremi sosyal medyadan duyurdu. İşte, ülkemizdeki son depremler
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 55 kilometre açıkları olan 3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 11.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından saat 12.08'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Yerin 11.4 km altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. İşte Türkiye'de yaşanan son depremler
|2018.10.10 10:38:15 39.5865 26.0222 5.5 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|2018.10.10 10:33:32 37.4330 35.8970 26.3 -.- 3.3 3.4 COBANPINARI-KOZAN (ADANA)
|2018.10.10 09:14:58 36.0175 31.0723 9.1 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ
|2018.10.10 09:07:10 38.7162 28.0998 10.7 -.- 1.8 -.- CAMKOY-GOLMARMARA (MANISA)
|2018.10.10 08:26:31 40.1092 28.5852 6.7 -.- 2.0 -.- DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|2018.10.10 08:23:35 34.6057 34.0258 40.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
|2018.10.10 07:18:43 37.2078 28.5083 2.3 -.- 1.4 -.- OZLUCE-(MUGLA)
|2018.10.10 06:11:55 36.9898 27.7988 10.9 -.- 1.1 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA)
|2018.10.10 06:00:03 36.8913 27.6047 3.2 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2018.10.10 05:14:58 36.9940 27.7745 5.0 -.- 1.8 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA)
|2018.10.10 05:05:54 36.8928 27.2005 14.9 -.- 0.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
|2018.10.10 03:42:17 37.0020 27.7178 7.7 -.- 1.0 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
|2018.10.10 03:19:45 38.7455 26.4912 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
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