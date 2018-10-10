Antalya ve Adana’da deprem oldu… İşte ülkemizdeki son depremler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.10.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Antalya ve Adana’da deprem oldu… İşte ülkemizdeki son depremler

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Antalya ve Adana’da deprem oldu… İşte ülkemizdeki son depremler

Türkiye’nin farklı illerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandili Rasathanesi’nin resmi sayfasından paylaşılan rapora göre, günün en şiddetli depremi Antalya ve Adana’da yaşandı. Antalya'nın Kumluca ilçesi ve Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, depremi sosyal medyadan duyurdu. İşte, ülkemizdeki son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Kumluca ilçesinin yaklaşık 55 kilometre açıkları olan 3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, hasara yol açmadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 11.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından saat 12.08'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Yerin 11.4 km altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. İşte Türkiye'de yaşanan son depremler

2018.10.10 10:38:15  39.5865   26.0222        5.5      -.-  2.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         
2018.10.10 10:33:32  37.4330   35.8970       26.3      -.-  3.3  3.4   COBANPINARI-KOZAN (ADANA)                    
2018.10.10 09:14:58  36.0175   31.0723        9.1      -.-  3.4  3.3   AKDENIZ                                          
2018.10.10 09:07:10  38.7162   28.0998       10.7      -.-  1.8  -.-   CAMKOY-GOLMARMARA (MANISA)                       
2018.10.10 08:26:31  40.1092   28.5852        6.7      -.-  2.0  -.-   DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                   
2018.10.10 08:23:35  34.6057   34.0258       40.9      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                          
2018.10.10 07:18:43  37.2078   28.5083        2.3      -.-  1.4  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                   
2018.10.10 06:11:55  36.9898   27.7988       10.9      -.-  1.1  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                           
2018.10.10 06:00:03  36.8913   27.6047        3.2      -.-  0.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         
2018.10.10 05:14:58  36.9940   27.7745        5.0      -.-  1.8  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                           
2018.10.10 05:05:54  36.8928   27.2005       14.9      -.-  0.9  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                              
2018.10.10 03:42:17  37.0020   27.7178        7.7      -.-  1.0  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                           
2018.10.10 03:19:45  38.7455   26.4912        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                       

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