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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
17.10.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Antalya Valisi açıkladı... Kahvaltı ve sigara yasağı başladı

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Antalya Valisi açıkladı... Kahvaltı ve sigara yasağı başladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki göstererek, "Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak" dedi. Sigara yasağı getirdiklerini de belirten Vali Karaloğlu, ''Mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek'' diye konuştu.

Vali Karaloğlu başkanlığında, "2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye başkanları ve kaymakamların katılımıyla başladı.

Gerçekleştirilen, devam eden projeleri ve yatırımları anlatan Karaloğlu, her kurumun işini takip ederek, halkın hizmetine bir an önce sunması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen emri yayınladıklarını ifade eden Karaloğlu, "Kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması, 'Bugün git, yarın gel' anlayışından çıkılması noktasında genelgesi oldu." dedi.

Söz konusu genelgeyi kaymakamlıklara gönderdiklerini aktaran Karaloğlu, artık başkanlık sisteminde olduklarını, sisteme işlerin daha hızlı yürümesi için geçildiğini hatırlattı.

Vatandaşa sunulan hizmetin hızlandığının hissettirilmesini isteyen Karaloğlu, "Vatandaş bize müracaat ettiğinde, 'Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir, ben değil yan masada arkadaş bilir' anlayışından vazgeçeceğiz. Kendi işimiz gibi vatandaşın işini takip edip, sonuçlandıracağız." diye konuştu.

"Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi kapsamında Antalya'da oluşturulan büronun önemine değinen Karaloğlu, kurumlar arasında kurulan kanalların tam olarak çalışmamasından dolayı işlevselliğinin azaldığını dile getirdi.

"Sigara içinler her kafalarına estiğinde dışarı çıkamayacak"

Kurumlarda yapılan sabah kahvaltılarına ilişkin Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladığında, mesai başlamış olur. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olması lazım. İkinci konu, mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çirkin görüntü oluşturuyor. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek."
Bütün dairelerin kendilerine çeki düzen vermesini isteyen Karaloğlu, vali yardımcıları ve kaymakamların daire ziyaretlerinde öncelikli olarak bu konulara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sunum yaparak, üniversitenin yatırımlarını anlattı.

Antalya Valisi açıkladı... Kahvaltı ve sigara yasağı başladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu

 

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